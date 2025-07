Addio al papà dei "Due spiccioli"

Lutto

Si è spento Tino Fumagalli, storico sindacalista e fondatore dell'associazione che ha aiutato centinaia di persone.

Agrate piange il papà dei “Due spiccioli”. Si è spento ieri, lunedì 14 luglio, a 78 anni, Ernesto Fumagalli, per tutti Tino.

Sempre vicino a chi ha più bisogno

Una vera colonna della comunità agratese. A lungo sindacalista per la Cisl, era legato alla Cooperativa Achille Grandi e al Centro popolare, di cui era stato anche presidente e candidato alle elezioni comunali. Da sempre impegnato nel mondo del volontariato, era stato volontario e referente per la Caritas e negli ultimi anni era stato anche e soprattutto l'ideatore e la guida dell’associazione parrocchiale “Due spiccioli “, realtà che si occupa di raccogliere fondi da destinare alle famiglie bisognose della Comunità pastorale di Agrate, Omate e Caponago. Associazione che Fumagalli aveva fondato insieme al compianto ex parroco, don Mauro Radice.

Il sindacato

Dopo un iniziale periodo lavorativo in St, aveva dedicato la sua carriera professionale al sindacato, raggiungendo anche ruoli di spicco all'interno della Cisl, dedicandosi in particolare ai pensionati. Attività che lo aveva anche portato in giro per il mondo.

Ha aiutato tante persone

Centinaia di migliaia di euro raccolti e distribuiti a centinaia di persone in difficoltà attraverso i "Due spiccioli". Sempre disponibile con tutti, non si era risparmiato nemmeno nei difficili anni della pandemia di Covid.

L'esperienza politica e il ricordo dell'amico

Alla guida, come detto, del Centro popolare, nel 2014 era stato accanto al candidato sindaco Angelo Dino Bosisio nella corsa alle Amministrative.

"In occasione di quelle elezioni avevo voluto Tino accanto a me perché, in caso di vittoria, avrei avuto bisogno di una persona fidata e capace - lo ha ricordato l'amico di una vita, Angelo Dino Bosisio - Tino era una persona autentica, vera, che non risparmiava mai le critiche perché sui valori non era disposto a trattare. Perdiamo un'altra figura importante per la nostra comunità".

Il cordoglio della cooperativa

Il cordoglio dalla Cooperativa Achille Grandi:

"La Cooperativa Achille Grandi e il Centro Popolare Giovanni Villa si uniscono al dolore della famiglia per la scomparsa dell’amico e socio Tino Fumagalli. Di lui ricorderemo sempre con gratitudine il sorriso, la disponibilità e la vicinanza ai nostri ideali".

Le parole del sindaco

Lontano da Agrate, il sindaco di Simone Sironi ha voluto ricordare Tino Fumagalli con queste parole:

"Tino è stata una presenza significativa nella comunità anche per avere portato avanti, senza risparmiarsi, la Caritas e l'associazione Due spiccioli. Con queste associazioni c'è sempre stata un'ottima collaborazione con il settore Servizi sociali del Comune. Mi spiace molto non poter essere presente ai funerali".

La famiglia e i funerali

Alla prese da tempo con problemi di salute, Tino Fumagalli è stato colpito da un malore fatale nella mattinata di ieri, lunedì.

Lascia i figli Matteo e Luca, le nuore Giulia e Carolina, i nipoti Anna, Giorgio, Rebecca e Ambra. I funerali saranno officiati domani, mercoledì 16 luglio, alle 16, nella chiesa parrocchiale di Agrate.