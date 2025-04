Addio alla centenaria dalla tempra d'acciaio

Si è spenta Rina Colombo, centenaria dalla tempra d'acciaio di Lentate sul Seveso. A dicembre dell'anno scorso aveva festeggiato il secolo di vita, omaggiata anche dal sindaco Laura Ferrari.

Addio a Rina Colombo

Amava la propria indipendenza, leggere romanzi e libri, che fino a quando poteva sceglieva personalmente in biblioteca, giocare a Sudoku e seguire in televisione programmi di politica. E' venuta a mancare Rina Colombo, che aveva festeggiato il suo centesimo compleanno il 4 dicembre 2024.

Il pilastro della famiglia

E' sempre stata un pilastro della sua famiglia. Prima di quattro figli, è stata un punto di riferimento per i suoi fratelli, non solo per la differenza d’età, ma anche per il suo carattere forte e la sua capacità di affrontare ogni difficoltà.

Esperta tessitrice e bravissima cuoca

Come tessitrice, ha lavorato per anni in una tessitura a Camnago e poi a Seveso, portando avanti con passione il suo mestiere. Ma anche a casa si è sempre dedicata a realizzare tovaglie, lenzuola e centritavola in pizzo di Cantù, arte che ha insegnato fino a due anni fa, affiancando l’insegnante alla Scuola di pizzo a fianco all’oratorio di Santo Stefano. E ogni domenica, nella villetta dove viveva da sola, la neo centenaria cucinava con amore manicaretti per i suoi familiari.

Il carattere forte l'ha aiutata ad affrontare i momenti difficili

Il suo carattere forte e combattivo l’ha aiutata anche a superare i dolori della vita, come la morte del marito Michele Amadigi, quasi vent’anni fa, e quella della nipote Erika a soli 22 anni, 17 anni fa.

«Non si è mai lamentata - ci aveva detto il figlio Roberto - Anche quando stava male per lei era “nient”, come se nulla fosse».

Generosa volontaria in chiesa e in oratorio

Molti ricordano Rina come una generosa volontaria in chiesa e in oratorio, dove è stata una presenza costante e di riferimento. Molti altri dietro il bancone del negozio di fiori della cognata Silvana, moglie di suo fratello Livio. Per anni, è stata una figura amata da tutti coloro che passavano dal negozio, per la sua disponibilità e il suo sorriso sempre pronto.