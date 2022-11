Questa mattina, nella chiesa di San Bernardo a Cesano Maderno, l’ultimo saluto ad Alba Grassi. L’84enne (avrebbe compiuto gli 85 anni il 22 novembre), tra i fondatori dell'Associazione anziani, si è spenta venerdì mattina.

Addio alla cofondatrice dell'Associazione anziani

Molto conosciuta in città, per molti anni era stata la bidella della scuola dell’infanzia e della primaria di Cassina Savina e quando aveva raggiunto l’età della pensione, nel 1997, era entrata a far parte di diverse associazioni. Impegnata in parrocchia e in Azione Cattolica, svolgeva opera di volontariato per la Croce Bianca ed era una delle colonne portanti dell’Associazione anziani, che aveva contribuito a fondare. Vulcanica e solare, era stata promotrice di diverse iniziative nel suo quartiere per la Terza età.

Tra i fondatori del servizio Auto amica

Volontaria in Croce Bianca, era stata tra i ventiquattro soci fondatori dell'Auto amica, il servizio di trasporto di persone anziane residenti in città verso i presidi sanitari pubblici o convenzionati per visite specialistiche, esami o terapie curative e di riabilitazione. E’ stata iscritta nel registro dei volontari dal 27 settembre 2000 al 12 marzo 2012, quando ha rassegnato le dimissioni. "Croce Bianca Cesano Maderno la ringrazia per il suo operato in favore del prossimo e si unisce al dolore dei familiari" il messaggio di cordoglio che esce dalla sede di via Padre Boga.

Fino al 2017 garante del Centro anziani di Cassina Savina

Tra i soci fondatori dell’Associazione anziani, nata il 10 marzo 2009, era stata fino al 2017 la garante del Centro di Cassina Savina. Commossa fino alle lacrime Anna Papantonio, per anni volontaria al suo fianco e nell’ultimo anno garante del Centro: "Allegra, solare, generosa e altruista, era una donna meravigliosa, che ha fatto tanto per Cassina Savina e per Cesano". Alba Grassi lascia i figli Luca e Pinuccia e la nipote Debora.