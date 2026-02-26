Addio alla produzione Omr a Concorezzo: annunciati 27 licenziamenti

Stop alla produzione, Concorezzo dice addio al reparto produttivo della storica Omr. Siglata l’intesa relativa alla procedura di licenziamento collettivo per la Omr Italia SpA, storica realtà del settore dei circuiti stampati con sede a Concorezzo, in via Brodolini. L’accordo giunge a seguito della drastica decisione aziendale di cessare definitivamente l’attività produttiva, trasformando la società in una realtà esclusivamente commerciale. Una scelta che impatta direttamente su 27 lavoratrici e lavoratori.

Nonostante il contesto di crisi profonda, la delegazione sindacale ha lavorato per mitigare l’impatto sociale della chiusura, ottenendo il fatto che la risoluzione del rapporto di lavoro avverrà esclusivamente sulla base del criterio della non opposizione.

L’accordo prevede la risoluzione dei rapporti di lavoro su base volontaria (criterio della non opposizione), l’accesso alla NASpI e il riconoscimento di un incentivo economico aggiuntivo

“Come Fiom Cgil Monza Brianza abbiamo affrontato il confronto con senso di responsabilità, in un contesto segnato da una crisi profonda e da un drastico calo dei volumi produttivi. L’obiettivo è stato quello di limitare l’impatto sociale della decisione aziendale, evitando criteri discrezionali e garantendo un sostegno economico aggiuntivo alle lavoratrici e ai lavoratori coinvolti – ha sottolineato il sindacato – Tuttavia, non possiamo nascondere la forte preoccupazione per l’ennesima chiusura di un sito produttivo nel nostro territorio. La scelta di abbandonare la produzione rappresenta un ulteriore impoverimento industriale per la Brianza e si inserisce in un quadro più ampio di progressivo ridimensionamento manifatturiero, in particolare nei settori ad alto contenuto tecnologico come quello dell’elettronica”.