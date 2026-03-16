Addio alla prof d’inglese Maura Schipani, stimata da alunni e colleghi

Si è spenta all’età di 66 anni Maura Schipani, storica docente alla scuola media di Verano Brianza.

Storica docente di inglese alle scuole medie

Per molti anni ha insegnato alla scuola media di Verano e la sua scomparsa giovedì ha lasciato grande cordoglio. La professoressa Maura Schipani, docente di inglese, si è spenta all’età di 66 anni; in pensione ormai da tempo, ancora oggi, molti suoi ex alunni, la ricordano con affetto e grande stima.

Una docente molto preparata e attenta, vicino agli alunni, ma determinata nel suo lavoro.

Sapeva fare bene il suo lavoro

«Il suo sorriso e insegnamento non si potrà dimenticare mai – ha voluto ricordare Ornella Corbetta, ex dipendente di segreteria al comprensivo di Verano – Era una persona sempre sorridente che ci sapeva fare con i ragazzi, la rispettavano molto perchè sapeva fare bene il proprio il lavoro».

Il ricordo dei colleghi

Una «preziosa presenza» del dipartimento di lingue: gli ex colleghi dell’istituto comprensivo hanno voluto ricordarla con un post sul sito della scuola.

«Per molto tempo ha prestato servizio nel nostro istituto con serietà competenza e dedizione; da ormai alcuni anni aveva concluso il suo percorso professionale con il pensionamento. Nel corso della sua lunga attività ha contribuito in modo significativo alla vita dell’Istituto distinguendosi per il rigore nel lavoro, l’attenzione agli studenti e la disponibilità nei confronti dei colleghi e delle famiglie rappresentando un punto di riferimento professionale e umano, trasmettendo non solo conoscenze ma anche valori, rispetto e amore per lo studio. Il suo impegno e la sua professionalità resteranno un ricordo vivo per quanti hanno avuto modo di conoscerla e collaborare con lei», hanno scritto.

Malata da tempo, sabato mattina a Carate Brianza, città nella quale viveva, si sono svolti i funerali. In tanti l’hanno voluta salutare e su sua richiesta hanno devoluto donazioni all’Airc, la Fondazione che si occupa della ricerca sul cancro.