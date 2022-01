Addio alla regina dei pastori tedeschi, Anna ha raggiunto il suo Franco

Ha raggiunto il suo Franco volato via solo poco più di quattro mesi fa.

Sabato scorso si è spenta Anna Colombo, per tutti Anna Dolci, colonna insieme al marito, Franco Dolci, del celeberrimo allevamento di pastori tedeschi "Ca’ San Marco", a Vimercate.

Era stata proprio lei, bergamasca doc trapiantata a Vimercate, nell’agosto dello scorso anno, in occasione della scomparsa del consorte con cui era stata sposata per più di 50 anni, a raccontare la loro storia e quella dell’allevamento da cui sono usciti veri e propri campioni e esemplari di primissimo livello.

A dare il doloroso annuncio della scomparsa di Anna Dolci, 76 anni, è stato il figlio Giorgio che da anni ormai ha preso in mano le redini dell’attività di famiglia.

"Ciao Annina - ha scritto sui social - Sei stata una guerriera fino alla fine come lo sei sempre stata durante tutta la vita. Ora potrai andare in giro a braccetto con papà che il suo richiamo nei tuoi confronti è stato più forte di un tuono. E come hai sempre detto tu fino a pochi giorni fa “ su con la vita!! Ciao Mamma".