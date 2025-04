Addio all'abate emerito dom Michelangelo Tiribilli

Cordoglio a Seregno. Nella serata di venerdì è mancato dom Michelangelo Maria Tiribilli, al secolo Riccardo, abate emerito della congregazione dei monaci benedettini di Monte Oliveto.

Lutto per dom Tiribilli

Lutto nella chiesa locale e nella comunità dei monaci benedettini di via Stefano. Nella serata di ieri, 11 aprile, all'età di 88 anni dopo un periodo di malattia è deceduto il monaco dom Tiribilli della comunità benedettina locale. Di origini fiorentine, il noviziato a Camogli e il 2 luglio 1961 l'ordinazione sacerdotale. Il 16 ottobre 1992 la nomina di abate ordinario di Monte Oliveto Maggiore e di abate generale emerito il 21 ottobre 2010 all'età di 75 anni. La sua attività pastorale in vari monasteri e parrocchie affidate agli Olivetani, fra cui la parrocchia Bernardo Tolomei di Siena. L'arrivo a Seregno nel 2013 in qualità di superiore per cercare di rilanciare la comunità olivetana, che attraversava un momento di difficoltà.

Funerali martedì in Abbazia

Dom Michelangelo Tiribilli aveva festeggiato nel luglio 2021 il sessantesimo di ordinazione: "Rifarei tutto: dal primo all’ultimo giorno", ebbe a dire in quella occasione ripensando all'intensa esperienza pastorale. I funerali sono in calendario martedì 15 aprile alle 11.30 nella chiesa abbaziale di via Stefano. Il giorno successivo in mattinata un'altra liturgia funebre nell’abbazia di Monte Oliveto Maggiore, a seguire la tumulazione.