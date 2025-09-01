Addio all'assicuratore, runner e benefattore

Lutto

Si è spento a 52 anni Pietro Usuelli, oggi i funerali nella sua Bellusco.

Una malattia implacabile e dal decorso velocissimo l’ha strappato in pochi mesi all’affetto dei famigliari, dei tanti amici e di coloro che con lui condividevano la passione per lo sport e per la corsa in particolare.

Vimercate e Bellusco piangono Pietro Usuelli

Vimercate e Bellusco piangono Pietro Usuelli, scomparso venerdì scorso a 52 anni, il giorno dopo il compleanno.

Originario di Bellusco, dove era cresciuto ed era residente, era però conosciuto anche e soprattutto a Vimercate dove da sempre era alla guida di una nota agenzia di assicurazione, con ufficio in via Vittorio Emanuele, che in passato era stata dei genitori.

Grande cuore e grande passione per lo sport

Sorriso contagioso e grande disponibilità, Pietro era anche, come detto, una persona dal cuore grande e uno sportivo. Decine le gare podistiche disputate con i colori biancoverdi della sezione di atletica della Dipo Vimercate. Tante le maratone e persino le ultra maratone completate. E tante anche le sponsorizzazioni, attraverso l’agenzia assicurativa, per sostenere associazioni e società sportive.

E da qualche tempo faceva parte anche dello staff della Leon Calcio, con il ruolo di dirigente accompagnatore della categoria "Giovanissimi Under 14 Elite", dove milita il figlio.

E ancora, come detto, tanta beneficenza. Un’attenzione particolare per le persone in difficoltà; tanti gli aiuti anche alle congregazioni religiose, ai sacerdoti, alle suore della comunità. Pochi mesi fa la scoperta della malattia, avanzata con un decorso velocissimo. Pietro ha comunque lottato con tutte le forze, per quanto ha potuto, fino al triste epilogo della scorsa settimana, proprio il giorno successivo al compleanno.

Il saluto degli amici della Dipo

La notizia della sua scomparsa ha colpito profondamente anche gli amici della Dipo con i cui colori, come detto, il 52enne ha corso a lungo partecipando a molte gare:

"Ciao Pietro, in questa giornata di fine agosto avremmo voluto scrive altro: tipo, con un giorno di ritardo, auguri Pietro. Invece ti salutiamo così: ciao amico, ciao campione, ciao super sponsor".

Oggi, lunedì, i funerali a Bellusco

I funerali di Pietro Usuelli saranno officiati oggi, lunedì 1 settembre, alle 14.30, nella parrocchiale di Bellusco, il suo paese. Lascia la moglie Viviana, i figli Beatrice, Maria Vittoria e Achille.