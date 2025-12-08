Addio all’ex assessore Stucchi, anima della Sinistra e del Comitato Gemellaggio

Il 72enne si è spento improvvisamente nella notte tra sabato e domenica: "Perdiamo un uomo di grande caratura morale, impegnato per la comunità"

Una vita per la politica. Ma anche per l’impegno civico e sociale, al servizio della comunità. E’ una Bernareggio che si sveglia improvvisamente nel lutto quella che piange la scomparsa di Alberto Stucchi, 72 anni, storico esponente della sinistra cittadina (e non solo), nonché volontario di lunghissimo corso, specialmente tra le fila del Comitato Gemellaggio.

Addio all’ex assessore Stucchi

Nato e cresciuto in paese, ha sempre partecipato, sin da giovane, alla vita comunitaria, sia a livello culturale che politico, entrando da subito in contatto con i movimenti della sinistra. E in particolare dell’allora Partito comunista italiano. Da qui l’avvio della sua esperienza politica. Siamo come militante che poi, successivamente, come membro dell’Amministrazione. Risale ai primi anni del 2000 la sua nomina ad assessore insieme al sindaco del tempo, Daniele Fumagalli, che a metà del primo mandato decise di affidargli alcune delle materie più spinose, come la Polizia locale, l’Ecologia e la Viabilità.

“E’ stato il mio scudiero”

Incarichi che poi vennero rinnovati fino al 2009, termine del secondo lustro di governo:

“Un caro amico, ma ancor più una persona di grande caratura morale – il ricordo dell’ex sindaco – E’ stato il mio scudiero: quando ho avuto bisogno di “protezione”, Alberto si è sempre schierato al mio fianco. E non ha mai avuto paura di farlo, anche nella gestione di quelle tematiche non sempre facili legate ai suoi assessorati. Per me è una perdita davvero importante…”.

Le loro strade si divisero proprio nel 2009, quando Fumagalli si ritirò dalla scena politica. Per Stucchi, invece, l’impegno proseguì con la candidatura a sindaco nella tornata di quell’anno, segnata, come noto, dalla clamorosa frattura nell’alveo del centrosinistra, che alle urne si presentò con tre differenti liste. Tra cui “Il Gelso”, guidata proprio dall’ex assessore, che però non trovò lo sperato successo.

L’ultima esperienza politica

Le battaglie politiche tuttavia si non fermarono al primo ostacolo. Stucchi portò avanti il proprio ardore politico fino al 2014, quando insieme all’ex sindaco Nando Vertemati fondò la lista “Bene Comune” sostenuta anche dai socialisti:

“Fu una bella esperienza, anche se alle elezioni non vincemmo – ricorda proprio Vertemati – Io però ebbi la fortuna di conoscere meglio un uomo retto, impegnato e costante che da sempre aveva messo se stesso al servizio della comunità. Alberto lo incrociavo spesso frequentando la Casa del popolo, ma fu in quel tratto fatto insieme che capii davvero quanto fosse profondo e per bene”.

L’impegno nel Comitato Gemellaggio

Poi, una decina di anni fa dopo l’esperienza all’opposizione, la decisione di ritirarsi dal panorama politico attivo, rimanendo però sempre legato agli ideali portati avanti da Sinistra Ecologia e Libertà, partito di cui era stato anche coordinatore a livello locale. Accanto all’impegno politico, dicevamo, quello sociale e culturale, che una ventina di anni fa aveva trovato la perfetta concretizzazione con la nascita del Comitato Gemellaggio, realtà di cui lo stesso Stucchi era stato uno dei fondatori in qualità di esponente dell’Amministrazione comunale.

“Una volta conclusa l’attività da assessore era poi entrato a pieno titolo come volontario ed eccezionale punto di riferimento per tutti noi – le parole rotte dall’emozione del presidente, Giuseppe Cavallaro – E’ difficile oggi raccontare il valore di una persona come Alberto. Ha sempre creduto tanto in questo progetto e lo ha portato avanti con tenacia, determinazione e grande convinzione. La sua scomparsa così improvvisa ci colpisce molto: perdiamo un uomo buono, davvero, e una persona che ha sempre messo davanti a ogni propria attività il bene comune. Un grande lavoratore, ma soprattutto un amico carissimo per tutti e per l’intera città”.

Domani i funerali

L’ex assessore Stucchi lascia la moglie e due figlie. I funerali saranno celebrati domani pomeriggio, martedì 9 dicembre alle 15, nella chiesa di Bernareggio. Al cordoglio si è unita anche l’Amministrazione comunale: