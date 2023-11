Addio all'ex preside dei licei di Meda e Monza

Si è spenta a 86 anni Liliana Palma, ex preside dei licei Marie Curie di Meda e Paolo Frisi di Monza.

Ha dedicato tutta la sua vita alla scuola la professoressa e preside Liliana Palma, residente a Meda. Come la sorella Laura, aveva iniziato la sua carriera insegnando Italiano e Latino al liceo Marie Curie di Meda, a cavallo tra il 1975 e il 1985. Poi ha vinto il concorso per dirigenti scolastici ed è approdata al Frisi di Monza, che ha guidato fino al 1988.

Quindi il ritorno nel suo liceo Curie, stavolta in veste di preside, fino al 1995, quando ha raggiunto la meritata pensione.

"Era una donna tutta d'un pezzo, che credeva fortemente nella scuola come strumento di promozione sociale - la ricorda l'amico Angelo Valtorta, ex docente del liceo Curie e attualmente preside del liceo Volta di Como - Pretendeva tanto, ma dava altrettanto. Ha fatto molto per il liceo Curie, è stato grazie a lei che allo scientifico è stata aggiunta la sezione del classico, nel 1993-1994".