Addio all'ex vicesindaco Francesco Ratti, attualmente era consigliere comunale. Cordoglio a Nova Milanese per la scomparsa dello stimato politico di Centrosinistra, lunedì i funerali

E' venuto a mancare nella giornata di ieri, venerdì, il consigliere comunale di Nova Milanese , esponente della lista civica "Nova oggi domani". Aveva 77 anni. Di professione commercialista, ha assunto l'incarico di revisore dei conti in vari enti pubblici e da anni era impegnato in politica. Dal 2023 era appunto consigliere comunale per la lista civica di Centrosinistra e dal 2013 al 2018, nell'esecutivo guidato dalla sindaca, era stato vicesindaco e assessore all'Urbanistica. Precedentemente, con la sindaca, ha detenuto le deleghe a Edilizia Privata e Bilancio.