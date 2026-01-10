Addio all’ex vicesindaco Vito Vicentini. Per dieci anni, dal 2001 al 2011, è stato il braccio destro del sindaco Antonio Romeo

Lutto per l’ex vicesindaco

Si è spento questa mattina, sabato 10 gennaio, l’ex vicesindaco di Limbiate Ultimo Vito Vicentini, per dieci anni è stato il numero due nelle Giunte di Centrodestra guidate dal sindaco Antonio Romeo, dal 2001 al 20011. E’ stato assessore all’Istruzione nel primo mandato e al Bilancio nel secondo.

Dieci anni in Giunta con Romeo

Una passione per la politica portata avanti al fianco del sindaco Romeo al quale era legato anche da una lunga e profonda amicizia. Nel 2001 Vicentini si era candidato sindaco con la lista civica Per Limbiate, poi al ballottaggio il suo gruppo aveva deciso di sostenere Romeo e al momento di formare la Giunta lui era stato scelto come vicesindaco. Fiducia confermata cinque anni dopo con la vittoria di Romeo per il secondo mandato. Nel 2011 il vicesindaco uscente si era ricandidato sempre con la lista civica ma non era stato eletto in Consiglio comunale. Di professione faceva l’imprenditore, aveva fondato un’azienda specializzata in alimenti a fini medici speciali con sede in via Mazzini.