Vimercate

Si è spento Giuseppe Barbieri, a Palazzo Trotti per vent'anni; il cordoglio dell'Amministrazione comunale.

Vimercate dice addio allo storico segretario comunale.

Si tengono oggi, mercoledì 2 febbraio, alle 15, nel Santuario della Beata Vergine del Rosario di Vimercate, i funerali di Giuseppe Barbieri.

Segretario con 4 sindaci

Originario dell'Emilia Romagna, residente da tempo a Vimercate, era stato alla guida della macchina comunale dalla metà degli anni Settanta alla metà degli anni Novanta, con i sindaci Ottorino Pirovano, Enrico Villa, Andrea Flumiani ed Enrico Brambilla.

Il cordoglio del Comune

"Nella sua ventennale presenza a Vimercate Giuseppe Barbieri ha dimostrato profonda dedizione e interesse verso la città di Vimercate che amava particolarmente - si legge in una nota dell'Amministrazione comunale - L'esperienza maturata a Vimercate gli ha permesso di pubblicare due volumi dal titolo "Vimercate, programmazione economica e territoriale verso gli anni '80". Si tratta di uno degli studi più completi sulla realtà vimercatese prodotti nel dopoguerra con lo scopo di fornire uno studio all'Amministrazione comunale da utilizzare per le scelte politiche e amministrative. Il sindaco di Vimercate Francesco Cereda, l’amministrazione comunale e i dipendenti esprimono il loro cordoglio alla famiglia".

Il riconoscimento consegnatogli vent'anni fa

Nel 2002 l'allora Amministrazione di Enrico Brambilla gli aveva anche attribuito un riconoscimento ufficiale, in occasione della cerimonia di conferimento delle benemerenze civiche, come ringraziamento per la ventennale attività a Palazzo Trotti e l'eredità lasciata.

La famiglia

Giuseppe Barbieri lascia la moglie Fernanda, il figlio Marco con Daniela e i nipoti Margherita, Alessandro e Anna. La famiglia ha chiesto di ricordarlo con donazioni alla Caritas di Vimercate.