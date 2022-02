Addio allo storico segretario provinciale della Lega

Addio allo storico segretario provinciale del Carroccio Dionigi Canobbio. Il 69enne, imprenditore e "Bossiano" della prima ora, in passato aveva ricoperto l'incarico di segretario provinciale del Carroccio. Nel 2005 era stato anche candidato al Consiglio regionale e, nel 2009, si era candidato alla carica di sindaco di Sulbiate.

"Ci ha lasciato Dionigi Canobbio un grandissimo uomo, imprenditore di successo, segretario, collezionista, Leghista, Lombardo - ha sottolineato Grimoldi - Grazie Dionigi per quello che hai fatto per la nostra Lega e per la nostra Brianza. Sei stato per molti anni un impeccabile Segretario Provinciale della Lega Nord di Monza e Brianza. Mi mancheranno i tuoi consigli, il tuo sguardo buono e mi mancherà il tuo modo inconfondibile di dire “pirla” )".