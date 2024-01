Addio allo storico volontario di Avps ed ex docente del Politecnico e dell'Accademia di Brera

Avps, l'associazione volontari di Pronto Soccorso di Vimercate perde un volontario, il Politecnico di Milano e l'Accademia delle Belle Arti di Brera un docente stimato e benvoluto che ha fatto dell'insegnamento una missione di vita e tutta la comunità di Aicurzio un personaggio che ha contribuito a portare il nome del piccolo comune in giro per tutto lo Stivale.

Si è spento ieri, lunedì 15 gennaio 2024, l'85enne Adriano Crippa, aicurziese doc e tra i pionieri nell'utilizzo dei fari led nel mondo del design. Un riconoscimento del quale lo stesso Crippa ne andava veramente orgoglioso e fiero. Prima elettrotecnico, poi docente al Politecnico e, infine, consulente aziendale. Con una pensione raggiunta solamente qualche anno fa, nel 2019, per sua volontà, come aveva raccontato in una intervista rilasciata al Giornale di Vimercate.

Tre vite in una...

Tre vite professionali racchiuse in una. L’ex docente universitario (ha insegnato prima al Politecnico di Milano e poi all’Accademia delle Belle Arti di Brera e allo Ied, Istituto europeo del Design) è stato membro del Cei, il comitato elettrotecnico italiano (quello che detta le regole in materia) e nel 2019 raggiunse la "pensione" per la seconda volta dopo aver versato all’Inps ben 64 anni di contributi pensionistici.

In realtà Crippa, volto conosciuto in paese, la pensione l’aveva già raggiunta agli inizi degli anni duemila. Ma di starsene a casa con le mani in mano non ne aveva affatto voglia e questo l’ha portato a rinunciare ad una parte cospicua della pensione per dedicarsi prima all’insegnamento accademico e poi alla consulenza in una società di Lecco.

Iniziai a lavorare a 14 anni

"Ho iniziato a lavorare all’età di 14 anni come meccanico e, intanto, frequentavo le scuole serali per raggiungere il diploma in Elettrotecnica e successivamente la maturità in Elettronica - aveva raccontato al Giornale - Quando avevo 20 anni mi avevano assunto come apprendista nella Itmq, Istituto italiano marchio di qualità. Dopo una carriera lavorativa durata ben 39 anni tutti quanti trascorsi nel campo della sicurezza, nel 1995, con 42 anni di contributi totali arrivai alla pensione. E iniziai a ricevere i prim assegni. Ma, qualche mese dopo, a metà del 1995 e fino al 1999 decisi di dedicarmi all’attività di consulenza per alcune aziende con la ritenuta d’acconto. Pertanto allo Stato versavo un casino di contributi e mi avevano tolto la pensione".

Dieci anni di docenza al Politecnico

Nel 2000 iniziò la seconda vita professionale di Crippa. In quegli anni il legislatore stabilì un nuovo piano di studi per gli studenti universitari che frequentavano la facoltà di Architettura al Politecnico. Per questo inserirono, al quinto anno di Architettura, un esame che si chiamava “Sicurezza nella progettazione - sperimentazione prototipi”. E il Politecnico chiamò l’Itmq per capire se c’era qualcuno disponibile e decisero di affidargli la cattedra. La docenza al Politecnico durò 10 anni, fino al 2010. Nel frattempo si dedicò all’insegnamento della stessa materia anche all’Accademia di Brera e allo Ied.

La terza esperienza lavorativa

Nel 2004, mentre Crippa si dedicava all’insegnamento accademico, iniziava la terza esperienza lavorativa di Crippa. Infatti quest'ultimo decise di dedicarsi nuovamente alla consulenza aziendale sposando la causa di una azienda del lecchese che opera nel campo dell’arredamento di lusso e ha ancora oggi uno showroom in via Monte Napoleone a Milano, oltre ad altri punti vendita sparsi in tutto il mondo. Nel 2005 Crippa fu uno dei primi, in Italia, ad introdurre il circuito a led nei mobili e nelle vetrine.

Avps e il diploma di benemerenza da parte dell'ex presidente della Repubblica Napolitano

Ma le le soddisfazioni per Crippa non sono arrivate solamente dal mondo del lavoro ma anche dal volontariato: fin da quando aveva 39 anni e per ben 30 anni ha svolto il ruolo di volontario nell’associazione Volontari Pronto Soccorso di Vimercate svolgendo principalmente il turno del week end. Infine nel 1998 ricevette il diploma di Benemerenza dall’allora ministro dell’interno Giorgio Napolitano a testimonianza dell’opera e dell’impegno prestato nello svolgimento delle attività di Protezione civile connesse all’emerganza nelle regioni dell’Umbria e della Marche colpite dal sisma dell’ottobre e novembre di quell’anno.

La data delle esequie non è ancora stata fissata.