Addio Dario, anima del don Guanella, scomparso a 48 anni

Un uomo che ha dedicato la vita agli altri, ai più fragili, che ha fatto dell’amore per i giovani, i suoi «ragazzi» non una «semplice occupazione», bensì una vera e propria missione. Un uomo che anche nella sofferenza ha saputo anteporre i bisogni degli altri ai propri. Se ne è andato a soli 48 anni, vinto da un male che gli aveva fiaccato il corpo ma che non era riuscito a spegnere quell’incredibile sorriso che era il suo segno distintivo, Dario Santorelli, residente a Correzzana e coordinatore del Centro Educativo Diurno di Casa Don Guanella a Lecco.

Addio Dario, anima del Don Guanella

Santorelli era un vero e proprio pilastro della comunità educativa lecchese che accoglie attualmente circa 60 bambini e ragazzi suddivisi in diverse unità d’offerta, di tipo residenziale o diurno. Da 20 anni lavorava a Casa don Guanella e negli ultimi si era speso con impegno, passione e abnegazione anche a Cascina don Guanella di Valmadrera, realtà dedicata all’agricoltura sociale per l'accoglienza e l'inserimento lavorativo di giovani a rischio di emarginazione.

L'impegno con i ragazzi

Con i ragazzi condivideva tutto, dalla cucina al lavoro, dai momenti di svago a quelli di impegno. Dotato di un’ironia sorprendente aveva due grandi passioni, la musica e i video:

"Dario era l’emblema della felicità, della serenità, della spontaneità e della voglia di vivere - lo ricorda commosso don Agostino Frasson, direttore del Don Guanella - Un uomo che sprizzava gioia da ogni poro e che quella gioia la sapeva trasmettere, condividere, diffondere. Era un educatore competente, sempre attento alle esigenze degli altri. Aveva l’incredibile capacità di tirare fuori il meglio da ogni persona. Era un gran filmaker; era lui che realizzava tutti i video con e per i nostri ragazzi"

Oggi l'ultimo saluto