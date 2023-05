Addio Flavia, anima gentile volata via troppo presto

Manager in carriera, volontaria infaticabile e mamma premurosa. Ma anche interista sfegatata, anima della festa ed eccezionale amica. Tutte sfaccettature di una vita a dir poco vulcanica che, purtroppo, si è spenta fin troppo prematuramente. Se ne è andata a soli 55 anni Flavia Legnani, residente a Lesmo, vinta da un male che aveva bussato alla porta del suo destino solo pochi mesi fa.

Originaria di Biassono, dove aveva anche fatto parte del Gruppo delle Majorettes del Buonumore, Flavia viveva in frazione Peregallo da circa quindici anni insieme al figlio Leonardo e al compagno Massimo, con il quale ha condiviso la titolarità della concessionaria "Toyota" di Monza. Da sempre impegnata anche nel volontariato, è stata una colonna della famiglia "Avo" della quale era tesoriera e coordinatrice dei volontari alla casa di riposo "Bellani"

Non solo, perché fino all’avvento del Covid ha prestato servizio anche al San Gerardo nel reparto di Oncologia per dare sostegno alle famiglie dei pazienti e ai soggetti più fragili.

"E’ stato un impegno a cui ha tenuto moltissimo e per il quale ha sempre avuto grande dedizione - sottolinea il compagno - Lo ha fatto in maniera del tutto disinteressata, senza mai preoccuparsi di nulla se non del bene di chi le stava davanti. Merito forse di un’empatia molto marcata che è stato il suo grande tratto distintivo. Le piaceva divertirsi e sapeva far divertire: una donna solare, dallo spirito passionale e con il sorriso sempre sulle labbra. Era impossibile non rimanere attratti dalla sua energia positiva".