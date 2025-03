Addio fratel Claudio, anima del Collegio e della comunità educativa

Il Collegio Sant’Antonio piange il suo storico preside. Busnago in lacrime per la scomparsa di fratel Claudio Pucci, 90 anni, figura di riferimento per generazioni di studenti e fedeli che nel Collegio hanno trovato una seconda casa.

Addio fratel Claudio, anima del Collegio

Nato ad Arezzo, amava definirsi con fierezza un "toscanaccio", con quel carattere schietto e genuino che lo ha sempre contraddistinto. La sua vocazione lo aveva però portato lontano dalla sua terra natale: dopo essersi trasferito nella provincia di Ancona, presso il collegio "Pergolesi", aveva sentito forte la chiamata decidendo di consacrare la sua vita alla missione educativa e religiosa. La sua lunga storia di impegno nella comunità brianzola prese avvio negli anni '50, quando, completata la formazione, venne inviato al Collegio Sant'Antonio come giovane fratello.

Una vita dedicata ai ragazzi

Qui si dedica all'insegnamento e all'accompagnamento degli studenti, incarnando quei valori di rettitudine e solidarietà che lo hanno sempre guidato. Successivamente, il suo cammino lo porta a Roma, dove insegna greco e latino fino ai primi anni ‘80. Con la sua passione per le lettere classiche trasmetteva agli studenti il valore della conoscenza, il rispetto per la cultura e la bellezza del pensiero critico. Tuttavia, la sua vocazione lo chiama ancora più lontano: rispondendo a una richiesta missionaria, lascia tutto per partire alla volta dell'America Latina.

Storico preside del Sant'Antonio

Nel 1995 il ritorno in Italia segna un nuovo capitolo della sua vita: diventa preside del Collegio, proprio là dove tutto era iniziato. Ruolo, questo, che ricopre con dedizione fino al 2002, quando gli subentra Miriam Colombo. Anche in questo incarico dimostra una straordinaria capacità di ascolto e una visione educativa lungimirante. Ma il legame con la comunità non si spezza: nel 2010 fa ritorno e, fino allo scorso anno, continua con passione il suo impegno nel doposcuola del liceo. Per lui, l'educazione non è stato solo un lavoro, ma una missione da portare avanti con amore e responsabilità. La sua generosità si manifesta anche nel servizio alla parrocchia, dove ha collaborato con sacerdoti come don Domenico e don Eugenio.

Oggi i funerali

La sua figura lascia oggi un'impronta indelebile in chiunque lo abbia conosciuto, dagli ex alunni che lo ricordano con affetto ai confratelli che hanno condiviso con lui un lungo tratto di vita. Era un uomo di cultura, ma anche di profonda umiltà, capace di instaurare un dialogo sincero con tutti. Come ricordato da fratel Piercarlo Messi, attuale direttore del Collegio:

"Fratel Claudio è stato un uomo di grande cultura e immensa umanità. Ha saputo unire l'insegnamento con il valore della testimonianza cristiana, donandosi senza riserve a chiunque incontrasse. La sua perdita lascia un vuoto enorme nella comunità educativa e non solo, ma il suo esempio continuerà a vivere nei cuori di tutti noi".

I funerali del religioso saranno celebrati oggi, martedì 11 marzo alle 10.30, nella chiesa parrocchiale di Busnago.