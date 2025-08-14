Carate Brianza piange lo storico oculista

Cordoglio

All’età di 65 anni è mancato il dottor Ferdinando Selvini, molto conosciuto anche per essere stato un atleta dei Daini. La sua attività insieme ai due figli

Profondo cordoglio a Carate Brianza per la scomparsa del dottor Ferdinando Selvini, storico oculista.

Lutto per il noto oculista

All’età di 65 anni è mancato Ferdinando Selvini, medico di base e storico oculista, molto conosciuto in città anche per essere stato un atleta dei Daini. Era il figlio dell’ex segretario comunale ai tempi del sindaco Dante Oreste Orsenigo. Selvini si era laureato in Medicina e chirurgia nel 1985, con specializzazione in Oftalmologia nel 1989 presso l’università Statale di Milano.

L'attività con i due figli

Per oltre trent’anni si era dedicato con passione all’attività medica, con grande competenza nella prevenzione, diagnosi e trattamento dei disturbi e dei problemi dell’occhio anche con l’utilizzo delle più recenti tecnologie, sia in ambito diagnostico che chirurgico. Aveva aperto il centro specialistico a San Bernardo, presso l’ex Conad, insieme ai due figli Simone e Francesca, entrambi odontoiatri. Con i figli, lascia la moglie Vincenza, storica collaboratrice della farmacia Varisco di via Mascherpa.