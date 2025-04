Addio Pierangelo Maggioni, una vita dedicata al volontariato e al prossimo

Ci sono persone capaci di scrivere intere pagine di storia di una comunità. In silenzio e con discrezione, ma non per questo senza far sentire la propria straordinaria presenza. Pietro Maggioni, per tutti Pierangelo, è stata una di queste. E se oggi Villasanta è una città umanamente più ricca, molto lo si deve a lui.

Addio Pierangelo Maggioni

Ecco perché la sua scomparsa, avvenuta nei giorni scorsi all’età di 81 anni, segna una profonda ferita nel cuore di quella comunità, aperta e solidale, che ha contribuito a costruire con le proprie mani. Mani spesso tese verso il prossimo, che hanno saputo costruire ponti anche laddove sarebbe stato più facile vedere muri. Perché il nome di Pierangelo Maggioni, a Villasanta, ha sempre fatto rima con altruismo, volontariato e solidarietà. Cresciuto in una famiglia dagli imprescindibili valori cattolici, aveva imparato fin da subito a mettersi a disposizione del prossimo. Lo aveva fatto con il sindacato, la Cisl, per il quale ha rappresentato un fondamentale punto di riferimento. Impossibile, per ogni villasantese che si rispetti, non essere passati almeno una volta dalla sua generosa predisposizione all’aiuto: un documento, una pratica, un parere. O anche solo una buona parola.

La politica come forma di carità

E poi la politica, vissuta forse come la più alta forma di carità. Impegnato attivamente dalla prima ora, era diventato in breve tempo una delle anime del centrosinistra cittadino. Ma non per questo aveva mai chiesto nulla in cambio. Nemmeno quando il verdetto delle urne avrebbe preteso ben altro:

"Ci conoscevamo dai tempi delle elementari e siamo cresciuti insieme - il ricordo dell’ex sindaco Enrico Fontana, amico di lunga data di Maggioni - Quando sono entrato in politica lui era già consigliere. E già a quel tempo, a ogni elezione, era sempre il primo per numero di preferenze. Eppure non ha mai avanzato alcuna mira. Lui preferiva stare dietro le quinte: eppure non ha mai fatto mancare il proprio apporto. Anzi, in lui trovavamo una guida certa, capace di vedere al di là di ogni semplice apparenza. Anche quando sono diventato sindaco per me è stato un sostegno importante e un consigliere pregiato. Ma, cosa più importante, è stato un amico vero e sincero".

L'impegno ne "La Speranza"

L’impegno politico, condotto fino al 2014, non gli aveva impedito di tenere aperto lo sguardo sulle altre opere caritative. Il Centro anziani, la Caritas, la San Vincenzo de Paoli, solo per citarne alcune che hanno visto Maggioni tra i principali protagonisti della propria storia. Oppure ancora la cooperativa sociale «La Speranza», della quale era stato uno dei fondatori insieme alla sorella Anna:

"Ho tanti bei ricordi di Pierangelo che in questo giorno di dolore conservo nel cuore - dice l’ex presidente Bianca Corno - A Villasanta ha aiutato tutti, italiani e stranieri di qualunque provenienza ed estrazione sociale. Per lui non c’era alcuna differenza in chi chiedeva una mano. A lui interessava solo afferrarla e dare ciò che aveva, ciò che poteva. E con quelle mani si è sempre dato fare, preferendo i fatti, in silenzio, alle parole. Oggi tutta Villasanta perde una straordinaria persona che ha fatto del gran bene a chiunque".

Oggi i funerali

Un pensiero condiviso proprio dalla sorella Anna, che solo qualche mese fa aveva pianto anche la scomparsa di un altro fratello, Ernesto, fondatore dell’Operazione Mato Grosso in Brianza:

"Pierangelo c’è sempre stato per tutti, nessuno escluso - trova la forza di dire la donna - Un uomo dolce, attento ai bisogni del prossimo. Lo è sempre stato. Fino all’ultimo".

I funerali saranno celebrati oggi pomeriggio, sabato 12 aprile, nella chiesa parrocchiale di Villasanta, dove l'intera comunità potrà dare l'ultimo saluto a un uomo che, con semplicità e tanta dedizione, ha saputo scrivere un’indelebile pagina nella storia della città.