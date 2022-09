Adriano e Angela Sabina di nuovo sposi dopo 60 anni di nozze. I due concorezzesi, sabato 10 settembre 2022, si sono giurati amore eterno per la seconda volta davanti al sindaco Mauro Capitanio.

Un amore senza fine

Un amore senza fine. E’ quello celebrato dal sindaco Mauro Capitanio, che sabato mattina ha spalancato le porte della Sala di Rappresentanza del Comune a Adriano Brambilla e Angela Sabina Verderio: i due, concorezzesi doc, hanno da poco festeggiato i 60 anni di matrimonio e nell’occasione hanno ricevuto un regalo davvero molto speciale. Adriano e Angela, infatti, hanno potuto rivivere le emozioni di quel lontano 1 settembre 1962, celebrando nuovamente (seppur in forma civile) le loro nozze. Merito dei figli Barbara e Giovanni e del Comune di Concorezzo.

"Volevamo fare qualcosa che rimanesse impresso per sempre nella memoria dei nostri genitori, anche perché non è da tutti raggiungere un traguardo come quello delle nozze di diamante - spiega Barbara - Ho quindi pensato di chiedere al Comune se fosse possibile celebrare nuovamente le nozze e da parte del sindaco Capitanio ho trovato da subito grande disponibilità".

Grande emozione

Un momento davvero da incorniciare per i due concorezzesi, nati e cresciuti in paese. mozionatissimi, Adriano e Angela si sono quindi seduti di fronte al primo cittadino, ripercorrendo tutto il rito del matrimonio, compreso lo scambio delle Fedi: proprio come in quel lontano 1 settembre del 1962, quando i due si promisero amore eterno nella chiesa parrocchiale dei Santi Cosma e Damiano.

Il servizio completo sul Giornale di Vimercate in edicola da martedì e disponibile su tutte le piattaforme digitali.