Nuove assunzioni e un piano di azionariato diffuso per coinvolgere direttamente i dipendenti nella crescita del Gruppo. È il nuovo investimento di AEB sulle persone, che punta a rafforzare l’organico e ad ampliare gli strumenti di welfare e di partecipazione all’azienda.

AEB investe sulle persone: nuove assunzioni e adesione a Life Sharing

Il piano prevede l’ingresso di circa 80 nuove figure professionali tra operatori ecologici, operai nei settori elettrico e gas, tecnici e ingegneri, all’interno di un organico che conta oltre 800 persone nelle società del perimetro AEB.

I nuovi inserimenti copriranno profili diversificati, dagli addetti alla raccolta rifiuti e alla gestione dell’igiene urbana nei Comuni serviti da Gelsia Ambiente, agli operai e tecnici dei settori elettrico e gas, fino a figure ingegneristiche sempre più strategiche per lo sviluppo infrastrutturale e l’innovazione dei servizi.

Un rafforzamento che accompagna l’evoluzione delle attività nei comparti energia, reti e ambiente, in un contesto caratterizzato dalla crescente domanda di competenze specialistiche legate alla transizione energetica.

Il piano di azionariato diffuso

Accanto al piano di assunzioni, AEB aderisce ad “A2A Life Sharing”, il programma di azionariato diffuso del Gruppo A2A, esteso ai dipendenti del perimetro societario con l’obiettivo di rafforzarne il coinvolgimento nella creazione di valore.

L’iniziativa è rivolta ai lavoratori con contratto a tempo indeterminato o di apprendistato e prevede, nel biennio 2026-2027, l’assegnazione gratuita di azioni ordinarie di A2A per un valore complessivo di 1.000 euro per ciascun aderente.

Per i dirigenti è prevista l’assegnazione simbolica di un’azione per ciascun ciclo del Piano.

Le parole di Federica Resnati

“Le nuove assunzioni e l’adesione a Life Sharing raccontano una società che continua a investire sulle proprie persone, anche grazie alle opportunità offerte dall’integrazione nel Gruppo A2A – commenta Federica Resnati, responsabile Risorse Umane di AEB –. Da un lato vogliamo attrarre nuove competenze per sostenere la competitività del territorio e affrontare le sfide della transizione energetica, dall’altro rafforzare il coinvolgimento dei dipendenti nella crescita del Gruppo, favorendo una partecipazione concreta ai risultati aziendali”.

Matching shares e formazione

Tornando al piano Life Sharing, in autunno i dipendenti potranno inoltre acquistare ulteriori azioni beneficiando del meccanismo delle “matching shares”, vale a dire ulteriori azioni assegnate gratuitamente dall’azienda, a fronte dell’acquisto di azioni ordinarie secondo proporzioni differenziate in base al livello di inquadramento.

Il sistema è infatti stato strutturato secondo un criterio inclusivo, con condizioni più favorevoli per le categorie professionali con livelli di inquadramento inferiore.

A supporto dell’iniziativa, AEB promuove anche un programma interno di educazione finanziaria, finalizzato a favorire una maggiore consapevolezza rispetto agli strumenti di investimento e, più in generale, alla gestione delle risorse economiche personali.

Welfare e genitorialità

L’adesione a Life Sharing si affianca alle iniziative di welfare già attive al quale possono accedere le società che fanno parte del perimetro AEB (Gruppo A2A), dove rientrano i contributi al fondo pensione, sanità integrativa, percorsi di counseling psicologico per caregiver e iniziative per la famiglia, tra cui il programma dedicato alla genitorialità Life Caring introdotto l’anno scorso.

Il piano a supporto della genitorialità offre ai dipendenti misure di congedo avanzate – tra cui un mese di maternità e un mese di paternità aggiuntivi retribuiti al 100% – e un sostegno economico fino a 25.000 euro per figlio da 0 a 18 anni.

Inoltre, sono previsti percorsi di coaching dedicati e supporti per conciliare vita privata e lavoro.