Aeris rinnova i vertici nel segno della continuità

Aeris si rinnova, nel segno della continuità.

Il nuovo Cda

Confermati 6 componenti su 7 nel nuovo Consiglio di Amministrazione di Aeris Cooperativa Sociale, rinnovato per il triennio 2025–2027. La cooperativa, fondata nel 1994 a Vimercate, è oggi una realtà di riferimento per il territorio, attiva negli ambiti socio-educativi, socio-assistenziali, di accoglienza, cura e inclusione, con interventi rivolti a tutte le fasce d’età.

Durante l’assemblea dei soci, molto partecipata, sono stati approvati il bilancio economico e il bilancio sociale relativi al 2024, anno in cui Aeris ha celebrato i 30 anni di attività con una serie di eventi, tra cui uno dei momenti più significativi è stata FestAeris presso l’Area Feste di Vimercate, con importanti ospiti e tantissimi amici.

Superati i 20 milioni di fatturato, in crescita i lavoratori

Nel 2024, Aeris ha superato i 20 milioni di euro di fatturato, confermandosi attiva nelle province di Monza e Brianza, Milano, Bergamo, Lecco, Como e nella Città di Torino. Al 31 dicembre 2024, i lavoratori erano 883, di cui l’89% donne e l’86% con contratto a tempo indeterminato – un numero in ulteriore crescita nel corso del 2025. I soci attivi sono 720.

Arianna Ronchi resta alla guida

Al termine della prima riunione di insediamento, il nuovo Consiglio ha confermato alla presidenza Arianna Ronchi. La vicepresidenza è stata articolata in due figure: Giacomo Garghentini, vicepresidente senior, e Chiara Motta, vicepresidente junior. I tre fanno parte del rinnovato CdA, composto anche da Giovanna Colnago, Alice Lini, Letizia Medri (nuova eletta, subentrata a Paola Fontana non ricandidatasi) e Cristina Romanelli.

La presidente: "Interventi innovativi e riorganizzazione interna"

"Procediamo con rinnovato impegno per il prossimo triennio, dopo un bel percorso di rinnovo e importanti confronti con i soci, sempre attivi e presenti- ha dichiarato Arianna Ronchi - Abbiamo in programma nuovi investimenti per ampliare l’offerta alla comunità, con interventi innovativi e una riorganizzazione interna volta a rispondere in modo sempre più efficace ai bisogni delle persone. Il lavoro nel sociale è la nostra scelta quotidiana, per promuovere valore e crescita comunitaria".

Innovazione, partecipazione, cura delle persone e sviluppo sostenibile

Le linee programmatiche per il prossimo triennio, condivise e approvate dall’Assemblea dei soci, pongono al centro l’innovazione, la partecipazione attiva, la cura delle persone e lo sviluppo sostenibile. Tra le priorità: il buon andamento economico-finanziario, lo sviluppo di servizi proprietari e socio-sanitari, il rafforzamento dell’identità Cooperativa e il miglioramento dei processi interni. Altrettanto centrali sono la valorizzazione del lavoro sociale, il dialogo con i territori e l’impegno costante per ottenere il giusto riconoscimento del lavoro di tutte le lavoratrici e i lavoratori.

Il modello educativo nelle scuole

In tale prospettiva, vi è in particolare il rafforzamento del modello educativo InnovAes, già attivo in 55 scuole del Vimercatese e Trezzese, che promuove un approccio educativo di gruppo, inclusivo e innovativo, capace di superare l’impostazione individuale.

Housing sociale

Parallelamente, verranno sviluppati nuovi progetti di abitare sociale e housing inclusivo, con l’obiettivo di offrire risposte concrete alle crescenti fragilità abitative.

Collaborazioni con le aziende

Ampio spazio sarà dedicato alla promozione di momenti di confronto istituzionale sul valore del lavoro sociale, per dare pieno riconoscimento al ruolo degli operatori e costruire un dialogo strutturato e continuativo tra Cooperazione, enti pubblici e comunità. Inoltre, Aeris rafforzerà le collaborazioni con il mondo aziendale, nella convinzione che alleanze solide e generative siano una leva strategica per promuovere innovazione e sviluppo sostenibile.

Con uno sguardo aperto al cambiamento e radici salde nella comunità, Aeris conferma il proprio ruolo di impresa sociale generativa, impegnata ogni giorno a costruire legami, opportunità e risposte concrete ai bisogni delle persone.