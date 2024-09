Aeris: un viaggio lungo trent'anni

Un viaggio lungo trent’anni, che racconta non solo la crescita di un’impresa che oggi conta più di 900 soci (per un fatturato che supera i 18 milioni di euro), ma anche i cambiamenti sociali, culturali ed economici di un territorio.

Il compleanno di "Aeris"

Festa grande per lo storico traguardo tagliato da "Aeris", la cooperativa sociale con radici a Vimercate e ora presente anche in buona parte della Brianza, nelle province di Lecco, Como, Bergamo e in Piemonte.

Nel nome di Enrico Davolio

Una scommessa nata da un piccolo gruppo di "sognatori", guidati da Enrico Davolio, storico fondatore e presidente, scomparso esattamente dieci anni fa. Un punto di riferimento imprescindibile per gli enti pubblici del territorio, a cominciare dalle amministrazioni comunali, per l’erogazione di servizi: dall’assistenza scolastica, alle famiglie, passando per gli anziani e i migranti.

Un gruppo di "sognatori" diventati più di 900

"Un viaggio incominciato nel 1994 per volontà di un piccolo gruppo di persone, senza sede ma con tante idee - ha raccontato la presidente Arianna Ronchi, in occasione di una conferenza convocata oggi, giovedì 19 settembre, nella sede di Velasca di Vimercate, per presentare gli eventi pensati per festeggiare il compleanno - Prima piccoli progetti in un territorio ristretto. Poi, una crescita continua che ha allargato la nostra operatività a tanti fronti, a cominciare da quello dell’assistenza educativa scolastica, che ancora oggi è il cuore della nostra impresa. La metafora del viaggio ci è sembrata calzante soprattutto per un’impresa sociale, senza “padrone”, che pone al centro le persone, gli incontri, la conoscenza, i percorsi, pezzi di vita".

Ed ora i soci, come detto, sono più di 900, 750 dei quali anche lavoratori, in gran parte dedicati al mondo della scuola. Crescono però anche altri ambiti di intervento legati alle fragilità delle famiglie, dei ragazzi. Al tema dei degli stranieri.

"Vecchie e nuove sfide"

"Vecchie e nuove sfide - ha proseguito la presidente - che ci impongono di essere non più semplici fornitori di servizi, ma anche e soprattutto co-costruttori di risposte ai bisogni delle persone, sempre più complessi e intersecati tra loro, insieme agli enti pubblici e agli altri partner. E nel fare tutto ciò sentiamo più che mai presente la figura di Enrico Davolio. Tante delle sue idee sono diventate servizi, azioni".

Tante novità

Per festeggiare a dovere i trent’anni sono molte le iniziative e i progetti. A cominciare dall’ideazione di un nuovo logo (in cui la "A" di "Aeris" diventa un aeroplanino di carta) e una serie di podcast, realizzati dai ragazzi di "Young Radio" (la radio di "Aeris") per ripercorrere la storia e i progetti più significativi. E, ancora, una serie animata per raccontare con ironia quello che accadrebbe se un giorno i 900 operatori di "Aeris" sparissero improvvisamente, azzerando di fatto gran parte dei servizi erogati.

La festa a Vimercate

Infine, gli eventi sul territorio; alcuni già celebrati, altri alle porte, anche e soprattutto a Vimercate. L’appuntamento più atteso è per domenica 29 settembre, all’Area Feste di via degli Atleti, dalle 14. Momento clou l’intervista-spettacolo, dalle 17, con l’ex magistrato Gherardo Colombo e l’attrice comica Debora Villa.

L'intitolazione a Davolio

Da non perdere, martedì 15 ottobre, "In loving memory", evento per ricordare Enrico Davolio (nel giorno del decimo anniversario della scomparsa), alla cui memoria verrà intitolata una casa di "Aeris", in via Cremagnani.

Due eventi fuori territorio

Chiusura con due eventi fuori territorio: giovedì 7 novembre a Bonate Sopra (Bg) con "Socio talk", il 5 dicembre workshop in stile "Barcamp" con location ancora da definire.