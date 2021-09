Affari in vista a Besana: sette negozi vanno all'asta

Sette immobili commerciali vanno all’asta con prezzi da vero e proprio affare. Si trovano tutti in via Ferrario, a Besana in Brianza, al piano terra dello stabile dell’ex Salmilano.

All'asta il 6 ottobre

L’appuntamento con la vendita in modalità sincrona è da segnare in agenda per mercoledì 6 ottobre. Si partirà alle 10 con il primo lotto: un negozio ancora da ultimare con superficie commerciale di 144,50 metri quadrati, al civico 55, completo di locale sgombero al piano interrato, vano cantina e cinque posti auto. Il prezzo base è di 57 mila e 500 euro con rilanci minimi di 2 mila euro rispetto ad un valore di mercato stimato di 226 mila e 700 euro.

Mezz’ora più tardi si proseguirà con il secondo lotto, sempre in via Ferrario, al civico 51: 96 metri quadri di superficie commerciale, da ultimare, con locale sgombero al piano interrato, vano cantina e quattro posti auto. Prezzo base di 40 mila e 500 euro, valore di mercato pari a 159 mila e 200 euro.

Stesse dimensioni per il lotto numero tre, al civico 49, con un posto auto in più. Si parte da 43 mila euro con rilanci minimi di 2 mila euro.

Il quarto negozio all’asta si trova al civico 35: 118 metri quadri, sempre da ultimare, con servizio, vano cantina, locale deposito e cinque posti auto. Il prezzo base è di 62 mila euro.

77 metri quadri la superficie commerciale del quinto immobile con servizi, deposito e tre stalli per le auto: già pronto, attualmente risulta concesso in affitto a terzi. Il prezzo base è di 39 mila e 500 euro.

In affitto anche il lotto numero nove, in via Ferrario 29: 124 metri quadrati di superficie commerciale, servizi, cantina, deposito e quattro posti auto per un prezzo base di 61 mila euro.

Settimo e ultimo negozio all’asta è al civico 31: libero, 95 metri quadri, servizi e quattro posti auto. Prezzo base 46 mila e 200 euro.

Come farsi avanti

Le offerte di acquisto telematiche devono essere depositate entro le 13 di lunedì 4 ottobre. Per ogni maggiore informazione e per chiedere un appuntamento per visitare i locali: www.tribunale.monza.giustizia.it.