La Dea Bendata ha fatto tappa giovedì mattina della scorsa settimana al «Blu Bar» di Carate Brianza, dove un’affezionata cliente del locale di via Don Costante Mattavelli si è portata a casa in un colpo solo la bellezza di 100 mila euro con un «Gratta e Vinci» della serie «Il Miliardario» da appena 5 euro.

Affezionata cliente del Blu Bar «gratta e vince» centomila euro

«Per un attimo non voleva credere ai suoi occhi, poi mi ha consegnato il tagliando per farlo registrare ed è filata via velocissima…», ha raccontato Angelo Hu, da ormai cinque anni titolare della frequentatissima caffetteria e ricevitoria, che si trova a due passi dalla scuola dell’infanzia Santa Maria e dal Punto prelievi di «Bianalisi».

Il barista di nazionalità cinese ha confermato che si tratta di una donna sulla sessantina, cliente abituale del bar.

«E’ arrivata attorno alle 11 si è presa un caffé, poi ha chiesto un biglietto da 5 euro e dopo averlo grattato si è avvicinata per mostrarmelo e far vidimare la vincita», ha aggiunto ancora il proprietario del «Blu Bar» che, subito dopo, l’ha invitata a rivolgersi in banca per riscuotere la somma.

E’ la prima volta, da quando alla fine del 2019, il barista di nazionalità cinese ha rilevato il locale di via Don Costante Mattavelli che si verifica una vincita così importante con la lotteria istantanea.

«Sono davvero contento per lei – ha commentato Angelo Hu – E mi auguro in futuro di potere ancora fare felici altri affezionati clienti…».

Non è però la prima volta che, in città, si centrano vincite importanti a ridosso delle festività. L’ultima, in ordine di tempo, è stata quella che si era verificata all’inizio del 2024 al «Café Retrò» di via Enrico Toti, gestito dai fratelli Roberto e Rossana Urrata. In quella occasione un fortunato scommettitore e cliente del locale con una schedina di soli sei euro giocata in modalità frequente aveva centrato un 9 Doppio Oro nel «10&Lotto» portandosi a casa addirittura la bellezza di un milione di euro.