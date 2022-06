Affidata a BrianzAcque la gestione della fontana di piazza Scaccabarozzi a Velate

L’Amministrazione comunale di Usmate Velate ha affidato a BrianzAcque la manutenzione ordinaria e straordinaria della fontana situata in Piazza Scaccabarozzi, uno dei punti di maggior impatto estetico di Velate.

L’accordo prevede pulizie periodiche, gestione dei getti d’acqua, eventuale sostituzione di meccanismi usurati, oltre alla verifica della tenuta idrica della struttura. L’affidamento della manutenzione fa seguito ad un importante intervento di restyling effettuato nelle scorse settimane dall’Amministrazione: la fontana, situata nel centro di piazza Scaccabarozzi, è stata oggetto di un intervento che ha permesso di recuperarne la piena funzionalità, oltre a restituire luminosità alle parti interne della struttura. In particolare, la fontana è stata interessata dal ripristino del funzionamento degli impianti di idraulici (con sostituzione di nuova pompa) ed elettrici e contestuale ripristino del fondo con una nuova impermeabilizzazione della pavimentazione limitrofa.

“A BrianzAcque, che ringraziamo per questa opportunità, abbiamo scelto di affidare la gestione della fontana dopo averla rimessa in funzione come l’accordo prevedeva – afferma il sindaco Lisa Mandelli – L’investimento di risorse pubbliche richiede ora rispetto e attenzione da parte dei cittadini che, in alcuni casi, si sono comportati in modo irrispettoso rovinando così il prezioso arredo urbano ornamentale”.

Il restyling di Velate

Il ripristino della fontana è solo l’ultimo degli interventi che negli ultimi due anni hanno interessato l’abitato di Velate quali la sistemazione del parco e del muro di villa Scaccacabarozzi, l’isola pedonale in via Cottolengo, il rifacimento dei marciapiedi e dell’asfalto in diverse strade, il rifacimento della pista ciclopedonale in via Europa, i nuovi colombari del cimitero, il rifacimento della facciata dell’immobile comunale in via Cottolengo, la posa di nuovo arredo urbano, la sistemazione dell’area cani in via Deledda e i nuovi attrezzi per la pratica sportiva nel parco di via Volta.