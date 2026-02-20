Formazione

Agenti di Polizia Locale “in aula”: formazione su comunicazione e relazioni coi cittadini

I ghisa del comando Brianza Est di Bellusco, Cavenago e Mezzago protagonisti di un corso innovativo

Agenti di Polizia Locale “in aula”: formazione su comunicazione e relazioni coi cittadini

Bellusco · 20/02/2026 alle 14:27

di

Tu cosa ne pensi?