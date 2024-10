Aggressione a Cesano Maderno, Corbetta "Episodi allarmanti e sempre più frequenti"

“La brutale aggressione avvenuta a Cesano Maderno, che ha visto coinvolto un sedicenne accusato di tentato omicidio nei confronti di un imprenditore di 60 anni, segue l’omicidio dei familiari avvenuto solo poche settimane fa a Paderno Dugnano da un altro adolescente. Si tratta di episodi allarmanti e purtroppo sempre più frequenti, che devono riportare l’attenzione su un fenomeno in preoccupante crescita che nessuno di noi può più ignorare, ovvero il disagio giovanile e adolescenziale e il conseguente uso della violenza, anche la più bruta e folle”.

Lo dichiara il capogruppo Lega al Consiglio regionale della Lombardia, Alessandro Corbetta che aggiunge:

“Già mesi fa, alla luce del crescente numero di rapine e di atti violenti compiuti da adolescenti - ricorda Corbetta - avevo richiamato l’attenzione su questo fenomeno complesso legato a un malessere profondo, che ha visto una crescita esponenziale in particolare dopo l’emergenza Covid e che sembra essere accompagnato o fomentato dal mondo dei social e da certe culture musicali. Per questo, come Lega abbiamo presentato una proposta di legge che prevede un piano straordinario per la riqualificazione territoriale e per la messa in campo di interventi socio-culturali nelle aree più colpite anche da fenomeni di baby gang. In un contesto come quello attuale, ritengo sia fondamentale che le istituzioni facciano la loro parte, affiancandosi alle famiglie e alle scuole per affrontare questo disagio e cercare di prevenire episodi di violenza o addirittura omicidi”.