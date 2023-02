Aggressioni, pestaggi e alcol a minori: il questore chiude il bar per un mese e mezzo

Aggressioni, pestaggi e alcol servito a minori, persino 14enni: il questore chiude il bar B-Mat per un mese e mezzo.

Il provvedimento del questore

Nella mattina di oggi, sabato 18 febbraio, agenti della Questura di Monza e della Brianza della Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza hanno eseguito il provvedimento di chiusura per 45 giorni nei confronti del bar “B-MAT” di largo Europa, a Vimercate. Locale notissimo e frequentatissimo.

Violente aggressioni e pestaggi

Il provvedimento cautelare è stato disposto dal Questore della Provincia di Monza e della Brianza, Marco Odorisio, per gravi motivi di sicurezza pubblica, a seguito di violente aggressioni e pestaggi avvenuti tra il mese di ottobre 2022 e gennaio 2023, segnalati dal Comando Stazione Carabinieri di Vimercate.

Gli episodi: coinvolti anche dipendenti del locale

In particolare lo scorso 30 gennaio un avventore del bar, in stato di alterazione da abuso di sostanze alcoliche, era stato colpito da un dipendente del bar con una bottiglia di vetro che gli aveva provocato una ferita sulla parte alta della testa.

Anche il 23 dicembre 2022 due giovani avventrici era state aggredite e picchiate da una coppia di avventori del bar in stato di alterazione dall’abuso di sostanze alcoliche che avevano continuato ad inveire contro le malcapitate anche all’arrivo delle forze dell’ordine, prendendo a calci l’autolettiga che stava prestando le prime cure.

Il 20 novembre 2022 un’avventrice del bar in stato di alterazione dall’abuso di sostanze alcoliche aveva percosso una ragazza lì presente e la madre arrivata in suo soccorso, solo perché aveva rifiutato di ballare insieme.

L’11 novembre 2022 c’era stata un’aggressione, in questa occasione perpetrata addirittura da un addetto alla sicurezza fuori dal bar che aveva percosso una ragazza li presente, strattonandola e facendola cadere rovinosamente sull’asfalto.

Sparati anche colpi di pistola

Il 15 ottobre 2022 un avventore in stato di alterazione dall’abuso di sostanze alcoliche, in piena notte dopo aver discusso con un altro avventore, si era allontanato verso la piazza prospicente il locale ed aveva sparato tre colpi di pistola.

Alcol servito a 14enni, una ragazza in ospedale

Il 7 settembre 2022 i militari della Stazione Carabinieri di Vimercate avevano appurato che presso l’esercizio pubblico era state somministrate bevande alcoliche, addirittura anche offerte dal personale dipendente del bar, ad un gruppo di ragazze quattordicenni, una delle quali era stata trasportata in ospedale per intossicazione da abuso di alcol. Nella circostanza le giovani avventrici avevano dichiarato di aver acquistato presso quell’esercizio pubblico, cocktail alcolici anche in occasioni precedenti senza che fosse chiesto loro alcun documento d’identità. Per tale motivo i militari avevano denunciato il dipendente del bar per il reato di somministrazione di bevande alcoliche a minori.

In tutti gli episodi gli avventori dopo aver assunto svariati alcolici, serviti benché fossero già in evidente stato di ubriachezza, anche per futili motivi hanno scatenato violente liti, passando poi sempre alle vie di fatto, tanto da procurare ferite e lesioni ai malcapitati.

Le persone coinvolte tutte con precedenti penali, anche gravi

Ancora veniva riscontrato come tutte le persone coinvolte a vario titolo nei pestaggi, fossero gravate, da numerosi precedenti e segnalazioni di polizia per reati inerenti spaccio e consumo di sostanze stupefacenti, oltraggio resistenza violenza o minaccia a pubblico ufficiale, lesioni, guida in stato di alterazione dall’abuso di sostanze alcoliche, inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità, rifiuto di indicazioni sulla propria identità, furto, rapina, rissa, percosse, danneggiamento, maltrattamenti in famiglia, estorsione, omicidio doloso, guida senza patente, uso di atto falso, contraffazione carte di credito, atti sessuali con minorenne, violazione di domicilio, simulazione di reato, appropriazione indebita, ricettazione e violazioni amministrative per ubriachezza.

Chiusura del bar e "Daspo" per i clienti coinvolti

Sussistendo i presupposti normativi ex art. 100 T.U.L.P.S ed accertati i rischi per la sicurezza pubblica e la sicurezza dei cittadini, il Questore della provincia di Monza e della Brianza ha disposto la sospensione dell’attività con chiusura peer un mese e mezzo eseguita oggi, sabato 18 febbraio, dagli agenti della Questura di Monza e della Brianza della Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza e della Stazione Carabinieri di Vimercate, mentre a carico di alcuni avventori è stato attivato l’Ufficio Polizia Anticrimine per l’avvio dell’istruttoria del procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione del Divieto di accesso alle aree urbane.