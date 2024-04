Agli Alpini il Sampietrino d'oro 2024

La Giunta di Seveso ha deciso di assegnare il Sampietrino d'oro 2024 al Gruppo cittadino dell’Associazione Nazionale Alpini. La consegna avverrà domenica prossima, 5 maggio, al termine della Messa solenne del Calendimaggio nel parco del Centro Ambrosiano.

Nella delibera licenziata dall'Esecutivo Borroni il 23 aprile, le motivazioni della decisione:

"Ritenuto di individuare, per il conferimento della benemerenza del “Sampietrino d’Oro” per l’anno 2024, il Gruppo di Seveso dell’Associazione Nazionale Alpini per il costante impegno a favore della Comunità che si traduce in attività e azioni utili al benessere, alla sicurezza e alla crescita della Città di Seveso, dimostrando altresì una generosità e una disponibilità alla collaborazione con le altre associazioni del territorio per garantire una migliore riuscita di iniziative e/o eventi proposti dalle associazioni stesse".

L'annuncio è arrivato dal sindaco Alessia Borroni durante le celebrazioni, in piazza IV Novembre, dell'anniversario della Liberazione:

"Mai come in questo momento storico abbiamo bisogno di positività, di sicurezza anche morale, di partecipazione civile e sociale, di persone vere e leali che hanno fatto e fanno della loro vita una missione al servizio della nostra comunità di Seveso. Per questi e altri motivi che saranno indicati alla Messa solenne di domenica 5 maggio annuncio che quest’anno la Giunta all’unanimità ha deciso di assegnare il Sampietrino d’oro al Gruppo Alpini di Seveso. L'unanimità della Giunta dimostra quanto gli Alpini si meritino questo riconoscimento che non è solo dell'Amministrazione, ma è un grazie da parte di tutti i cittadini di Seveso per l'alto valore morale e per la loro presenza costante sul territorio".