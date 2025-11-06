Sul posto la Polizia locale che in breve temp è riuscita ad allertare il pastore che ha recuperato il cucciolo

Non si sa come, si è perso, ma grazie all’intervento della Polizia locale è stato recuperato dal suo pastore.

Agnellino disperso in via Piave

Stiamo parlando dell’agnellino che nel pomeriggio di oggi è stato notato da un cittadino di Concorezzo in via Piave. Il concorezzese ovviamente non è rimasto con le mani in mano e immaginando che il cucciolo si fosse smarrito perdendo il gregge, ha allertato la Polizia locale cittadina.

Grazie all’intervento degli agenti in breve tempo è stato possibile ricostruire quanto successo e soprattutto allertare il pastore, proprietario del piccolo agnellino che è prontamente intervenuto per recuperarlo.

“Ringraziamo la nostra Polizia Locale che ha ritrovato su segnalazione di un nostro cittadino il piccolo agnellino disperso in via Piave