Da domani, martedì 1 agosto, per chi ha necessità di recarsi in Comune a Desio, scattano i nuovi orari di apertura al pubblico.

Agosto a Desio: gli orari di apertura degli uffici e i giorni di chiusura

Nel dettaglio per tutto il mese di agosto, gli orari di apertura al pubblico degli uffici del Comune sono i seguenti: dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 12:30. L’ufficio di stato civile resterà aperto anche il sabato, per le sole denunce di morte e nascita (queste solo in caso di ultimo giorno disponibile) dalle ore 9.30 alle ore 10.30.

Chiusura il 14 e 15 agosto

Durante le giornate del 14 e del 15 agosto gli uffici comunali resteranno chiusi, compresi la Biblioteca civica e l’Ufficio Verbali della Polizia Locale in via Partigiani d’Italia 7 (negli altri giorni accessibile comunque su appuntamento). Il servizio di Pronto intervento è sempre attivo, mattino e pomeriggio, telefonando al numero 0362638818 oppure citofonando all’esterno della struttura.

