Per tutto il mese gli uffici comunali di Desio saranno aperti al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30 previo appuntamento da fissare chiamando i numeri telefonici o scrivendo agli indirizzi email indicati nella pagina dedicata .

Agosto a Desio: orari del Comune, divieti di sosta, sospensioni ZTL. Tutto quello che c'è da sapere

Aperto senza appuntamento Il solo sportello informativo di SpazioCOMUNE (URP e Sportello Polifunzionale del Cittadino). Per info di carattere generale di orientamento all'utilizzo dei servizi è possibile anche mandare un’email all’indirizzo urp@comune.desio.mb.it , per le segnalazioni circa necessità di interventi di manutenzione sul territorio, occorre utilizzare l’app MUNICIPIUM o il modulo online.

Tutte le richieste possono essere presentate attraverso lo sportello online SpazioCOMUNE , utilizzando la propria identità digitale SPID o inviando i moduli e la documentazione necessaria all'indirizzo email protocollo@comune.desio.mb.it o PEC protocollo.comune.desio@ legalmail.it .

Gli sportelli con chiusure straordinarie

Lo sportello Assistenti familiari (SAF) resterà chiuso da lunedì 1 agosto a domenica 28 agosto, mentre lo sportello CE.S.I.S. (Centro Servizi Immigrati Stranieri) da lunedì 8 agosto a mercoledì 31 agosto compreso. Riaprirà giovedì 1° settembre dalle ore 9.00 alle ore 12.00. Lo sportello VOLGI (Volontaria Giurisdizione) sarà chiuso dal 23 luglio al 12 settembre compresi. Riapertura il 13 settembre. Durante i mesi di luglio e agosto la Biblioteca civica resta chiusa il sabato pomeriggio e dall '8 al 16 agosto (per info: telefono 0362392317, mail: biblioteca@comune.desio. mb.it )

Agosto in città: stop a divieti di sosta per pulizia strade e Zona a Traffico Limitato «ZTL» del centro . Sono sospesi i divieti di sosta durante la pulizia meccanizzata (che viene mantenuta nei giorni e negli orari stabiliti) e la «Zona a Traffico Limitato» (ZTL) del centro cittadino:

Sospensione divieti di Sosta per pulizia strade - Dall'8 al 28 agosto saranno sospesi i divieti di sosta per gli interventi quotidiani di pulizia strade.

Sospensione «Zona a Traffico Limitato» - Dal 6 al 27 agosto sarà sospesa anche la «Zona a traffico limitato» del centro cittadino, che interessa parte di via Garibaldi, dall’incrocio con via Grandi fino a piazza Conciliazione (durante l’anno è attiva il sabato dalle 15 alle 19).

Parcheggi blu a pagamento - I parcheggi sulle strisce blu, invece, servizio dato in concessione, continueranno a essere a pagamento.

Festa per gli over 65

Un momento a sorpresa per gli anziani in una veste tutta ‘frizzante’. Si terrà venerdì 12 agosto una Festa Hawaiana presso la Bocciofila Parco Desio: alle 15.30 una tombolata anticiperà l’anguriata delle 16.30, per poi culminare con una serata danzante a partire dalle 21.00. Ma non solo. Lunedì 15 alle 12,30 torna anche il classico Pranzo di Ferragosto presso il Ristorante Eurotaverna (via Lavoratori Autobianchi, 1), con Ballo liscio con Musica dal Vivo dalle 14.30 alle 18.00. Alle 16.30 ci sarà una sottoscrizione a premi e brindisi con torta e spumante. Le iscrizioni si riceveranno presso il Centro Ricreativo Il Girasole di via San Pietro entro giovedì 11 agosto fino ad esaurimento posti oppure telefonando al numero 0362.639511. E’ di 20 euro la quota di partecipazione per i residenti, mentre i non residenti spenderanno 30 euro. 10 euro invece per i bambini dai 3 ai 9 anni (residenti e non).