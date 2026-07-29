Agosto in Comune: i servizi per il cittadino

Agosto in Comune a Desio, ecco i servizi disponibili per i cittadini durante il periodo di ferie.

I servizi in Comune nel mese di agosto

Per tutto il mese di agosto gli orari di apertura al pubblico degli uffici del Comune sono dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, mentre saranno chiusi nei pomeriggi di martedì e giovedì (dall’11 al 27 agosto). L’ufficio di stato civile resterà aperto anche il sabato per le sole denunce di morte e nascita (queste solo in caso di ultimo giorno disponibile) dalle 9.30 alle 10.30.

Durante questa giornata resteranno chiusi l’ufficio di stato civile (reperibile, per le sole pratiche funerarie, domenica 16 dalle ore 9,30 alle ore 10,30 all’indirizzo di posta elettronica: funerario@comune.desio.mb.it), la Biblioteca civica e l’Ufficio Verbali della Polizia Locale in via Partigiani d’Italia 7 (negli altri giorni accessibile comunque su appuntamento). Il servizio di Pronto intervento è sempre attivo, mattino e pomeriggio, telefonando al numero 0362638818 oppure citofonando all’esterno della struttura.

Chiusure per ferie

Questi i servizi che rispetteranno la chiusura: la segreteria della Scuola dell’Infanzia resterà chiusa venerdì 31 luglio e dal 1 al 23 agosto; la biblioteca civica di Desio sarà chiusa il sabato pomeriggio ad agosto, per ferie dall’8 al 17 agosto. L’Ufficio catasto rimarrà chiuso dal 3 al 28 agosto (durante tale periodo è possibile rivolgersi al Polo Catastale di Seregno – Contatti: i professionisti e i cittadini possono interagire con l’ufficio dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 recandosi allo Sportello del Polo che si trova a Seregno in via Andrea Appiani/angolo via Cristoforo Colombo previo appuntamento da concordare telefonicamente ai numeri 0362/263.307-710-361 oppure tramite e-mail: info.catasto@seregno.info). Inoltre, l’Ufficio Urbanistica: osserverà la chiusura dal 10 al 21 agosto (per info e urgenze rivolgersi al Servizio Controllo Attività Edilizia: telefonare al n. 0362/392374-375-376 o scrivere a: ediliziaprivata@comune.desio.mb.it); lo sportello SI (Sportello Supporto Informatico) resta chiuso dal 17 al 21 agosto e dal 7 all’11 settembre; il SAF (Sportello Assistenti Familiari) è chiuso dal 3 al 28 agosto; lo sportello VOLGI (Volontaria giurisdizione) non sarà disponibile dal 18 agosto al 7 settembre; lo sportello Stranieri CESIS Ambito Territoriale di Desio rimane chiuso dal 3 al 22 agosto; il CAV – Centro Anti Violenza Desio dal 25 luglio al 17 agosto; il Centro sportivo comunale di Desio: chiuso dal 9 al 23 agosto; gli Sportelli lavoro AFOL restano chiusi dal 3 al 28 agosto. Tutte le istanze al Comune di Desio possono essere presentate attraverso lo sportello telematico SpazioCOMUNE (infoline 03623921 + tasto 1 – nel mese di agosto da lunedì a venerdì dalle 8:30 alle 9:30).

In centro sospesa la Zona a traffico limitato

Nel centro cittadino la Zona a Traffico Limitato resta sospesa per tutto il mese di agosto. Un provvedimento che il Comune di Desio ha disposto in modo temporaneo in vista della pausa estiva e della diminuzione della circolazione stradale. Secondo l’ordinanza che è stata approvata di recente il provvedimento sospende temporaneamente gli effetti della storica ordinanza n. 82/1993, per cui il periodo di sospensione è previsto da sabato 1° a sabato 29 agosto 2026 (compresi). La decisione è stata presa tenendo conto del traffico ridotto. Inoltre, il provvedimento punta a facilitare l’accesso e la sosta nel centro cittadino a supporto della cittadinanza e del commercio locale.