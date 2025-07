Variazioni

Per tutto il mese di agosto cambiano gli orari di apertura al pubblico degli uffici

Per tutto il mese di agosto gli orari di apertura al pubblico degli uffici del Comune di Desio sono dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, disponendo la chiusura nei pomeriggi di martedì e giovedì.

Agosto in Comune: orari e informazioni utili

L’ufficio di stato civile resterà aperto anche il sabato, compreso il 16 agosto, per le sole denunce di morte e nascita (queste solo in caso di ultimo giorno disponibile) dalle ore 9.30 alle ore 10.30.

Ferragosto

Durante questa giornata gli uffici comunali restano chiusi, compresi la Biblioteca civica e l’Ufficio Verbali della Polizia Locale in via Partigiani d’Italia 7 (negli altri giorni accessibile comunque su appuntamento). Il servizio di Pronto intervento è sempre attivo, mattino e pomeriggio, telefonando al numero 0362638818 oppure citofonando all’esterno della struttura.

Chiusure

• Segreteria della Scuola dell’Infanzia: chiusa dal 1 al 30 agosto.

• Biblioteca civica di Desio: chiusa il sabato pomeriggio nei mesi di luglio e agosto, per ferie dal 9 al 18 agosto.

• Ufficio catasto: chiuso dall’11 al 29 agosto.

• Ufficio Urbanistica: chiuso dall’11 al 15 agosto.

• Sportello SI (Sportello Supporto Informatico): chiuso dal 18 al 22 agosto (compresi) e dall’8 al 12 settembre (compresi).

• Sportello SAF (Sportello Assistenti Familiari): chiuso dall’1 al 31 agosto (compresi).

• Sportello VOLGI (Volontaria giurisdizione): chiuso dal 19 luglio all’8 settembre (compresi).

• Sportello Stranieri CESIS Ambito Territoriale di Desio: chiuso dal 4 al 30 agosto, riapre il 1° settembre.

• HUB Desio Giovani: chiuso dal 1° al 29 agosto.

• Centro sportivo comunale di Desio: chiuso per ferie dal 10 al 24 agosto compresi. Nei giorni 20, 21, 22, 23 e 24 sarà aperto esclusivamente per la preparazione atletica della società Aurora Desio.

• Sportelli lavoro AFOL: chiudono dal 4 al 29 agosto.

Poste

Poste Italiane ha pianificato dei giorni di chiusura per alcuni uffici postali presenti sul territorio cittadino. L’ufficio DESIO 1 di via Guido Galli 1 osserverà le chiusure:

• dal 26 al 28/07;

• il 4 e 5 agosto, dal 14 al 16 agosto e il 23 agosto.

Si ricorda inoltre che:

• Qui tutti i contatti degli uffici del Comune di Desio ⇒ pagina dedicata

• Qui tutte le info sullo sportello online SpazioCOMUNE (URP e Sportello Polifunzionale del Cittadino) telefono per informazioni 03623921 + tasto 1 - nel mese di agosto da lunedì a venerdì dalle 8:30 alle 9:30.

• Per le segnalazioni (qui il link Segnalazioni - Comune di Desio) circa necessità di interventi di manutenzione sul territorio, utilizzare l' app MUNICIPIUM

• Per le Carte Identità cartacee ed elettroniche occorre fissare un appuntamento.

Si ricorda che tutte le istanze al Comune di Desio possono essere presentate attraverso lo sportello SpazioCOMUNE, utilizzando le diverse modalità di accesso o inviando i moduli e la documentazione necessaria all'indirizzo email protocollo@comune.desio.mb.it o PEC protocollo.comune.desio@legalmail.it.