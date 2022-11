Super vincita ad Agrate Brianza nel concorso del Superenalotto di martedì 29 novembre.

Agrate Brianza: fortunato giocatore vince 50mila euro al Superenalotto

Come riporta Agipronews, presso l'esercizio di piazza San Paolo 18 un fortunato giocatore ha centrato un "4Stella" e si è portato a casa una vincita da 50.460,00 euro. E non è stato il solo ad avere fortuna: nello stesso concorso, ma a Caronno Pertusella, in provincia di Varese, un altro giocatore ha centrato un "5" del valore di 43.701,61 euro.

Insomma un martedì fortunato in Lombardia, che segna anche la crescita nel frattempo del Jackpot che è arrivato a toccare quota 318,3 milioni di euro, record nella storia del gioco, che saranno in palio nella prossima estrazione.

L'ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio 2021, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (FM) mentre la Lombardia detiene ancora il primato della vincita record con i 209,1 milioni vinti a Lodi il 13 agosto 2019.