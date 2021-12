Agrate, crescita vertiginosa dei casi Covid negli ultimi giorni. L'annuncio del sindaco Simone Sironi: oggi, giovedì 30 dicembre 2021, i positivi sono 240, 100 in più rispetto a 48 ore fa.

A fare chiarezza sulla situazione dei contagi Covid in paese è stato direttamente il sindaco Simone Sironi. Nel consueto bollettino, il primo cittadino di Agrate ha evidenziato una crescita vertiginosa delle positività, avvenuta in particolar modo negli ultimi giorni.

"Negli ultimi tre giorni abbiamo avuto un aumento considerevole del numero delle persone positive: ad oggi gli agratesi positivi sono 240 (+100 rispetto a due giorni fa) - si legge in una nota diramata pochi minuti fa dal sindaco Sironi - Un numero decisamente importante che testimonia la facilità di diffusione di questa variante, anche se per la stragrande maggioranza dei contagiati i sintomi non sono eccessivi. Ancora una volta l'invito che rivolgo a tutti è quello di puntare sulla prevenzione: vaccinazione, mascherine e distanziamento. Un abbraccio, solo virtuale ma ugualmente sentito. Ripartiamo, insieme!".