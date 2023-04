Agrate dice addio al veterinario ultracentenario

Nell’agosto del 2021 aveva festeggiato il traguardo dei 100 anni facendosi un regalo che aveva stupito tutti: il rinnovo della patente di guida.

Una grande festa per Giovanni Conti, classe 1921, di Agrate Brianza, circondato dall’affetto della famiglia. L’anno scorso, il bis per i 101, in occasione del quale aveva anche ricevuto la visita del sindaco Simone Sironi.

Classe 1921, ad un passo dai 102 anni

L’uomo più longevo di Agrate, storico veterinario del paese, alpino, si è spento venerdì 28 aprile, a poco più di tre mesi dal traguardo delle 102 candeline.

Era il veterinario del paese

"Sono originario della provincia di Pavia, il quarto di sei figli - aveva raccontato nel 2021 - I miei genitori erano contadini affittuari. Nel 1936 ci trasferimmo a Lodi, poi in Brianza per approdare ad Agrate nel 1965".

Per anni è stato il veterinario del Comune; garante della salute degli animali e dell’igiene dei loro prodotti, girava per aziende agricole e allevamenti.