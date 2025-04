"Le terribili immagini che continuano ad arrivare dal Myanmar (Birmania) dopo il devastante terremoto del 28 marzo scorso non possono lasciarci indifferenti".

Agrate e il grande legame con la Birmania. Sironi "Sosteniamo le iniziative di aiuto"

Le parole sono quelle del sindaco di Agrate Brianza, Simone Sironi. Dopo il terremoto che ha colpito la zona la scorsa settimana, il primo cittadino ha voluto, attraverso un post su Facebook, incoraggiare gli agratesi a sostenere le iniziative di sostegno alla popolazione locale, gravemente in difficoltà.

"Oltre 2.000 morti, più di 3.400 feriti, centinaia di dispersi, migliaia di case distrutte. Numeri impressionanti, destinati purtroppo ad aumentare, che aggravano una situazione già fragile nel mezzo di una sanguinosa guerra civile in corso dal colpo di stato militare del 2021" - ha sottolineato Sironi che ha aggiunto:

"Agrate Brianza ha un legame profondo con la Birmania, grazie all'opera missionaria del nostro concittadino, il Beato Padre Clemente Vismara, che ha dedicato 65 anni della sua vita alle comunità birmane, e per aver conferito la cittadinanza onoraria a Su Su Nway, attivista per i diritti umani e prigioniera politica". "Anche per questo, oggi più che mai, esprimiamo la nostra vicinanza e solidarietà a chi sta vivendo questo nuovo dramma, impegnandoci a sostenere, per quanto possibile, le iniziative di aiuto. PIME, CRI e Caritas hanno avviato specifiche raccolte fondi".

L'agratese Padre Clemente Vismara e il suo grande impegno per la Birmania

Padre Clemente Vismara, missionario agratese, morto il 15 giugno del 1988, ha dedicato gran parte della sua vita ai poveri della Birmania dove eè stato missionario per più di 60 anni. Ordinato sacerdote nel maggio del 1923, padre Clemente era subito partito alla volta della Birmania dove aveva fondato la missione di Mong Lin sfidando condizioni sanitarie quasi proibitive che decimarono anche i confratelli presenti. Dopo la guerra venne trasferito a Mong Ping per avviare una nuova missione dove rimase fino alla morte, a 91 anni, e dove è attualmente sepolto.

Ad Agrate la chiesa parrocchiale di Sant'Eusebio che si affaccia sulla piazza ospita una statua dedicata al missionario, realizzata in occasione della sua morte. Una seconda statua invece è stato collocata all'interno della chiesa in occasione della Beatificazione avvenuta il 26 giugno del 2011 in piazza Duomo, a Milano.