Il dramma

La chiesa di Sant'Eusebio ha ospitato le esequie della ventenne scomparsa venerdì.

Agrate ha detto addio al sorriso di Giusy Cozza. Nel pomeriggio di oggi, lunedì 21 febbraio 2022, la chiesa di Sant'Eusebio ha ospitato le esequie della ventenne scomparsa venerdì.

Chiesa gremita

Tantissime persone hanno voluto salutare per l'ultima volta Giusy Cozza, scomparsa venerdì all'ospedale San Gerardo. Famigliari e amici hanno gremito la chiesa agratese di San'Eusebio, piena in ogni ordine di posto. In molti sono stati costretti a seguire la funzione dal sagrato. Il feretro bianco è stato accolto da un lungo e toccante applauso e dalle note della Banda Crescenzago di Milano. Sul sagrato della chiesa sono stati esposti anche diversi striscioni realizzati da amici e parenti di Giusy, su cui state riprodotte alcune belle immagini della ragazza e la scritta "Per sempre nei nostri cuori". Molto emozionante la funzione, celebrata da don Giuseppe Barzaghi.

Numerosi i ricordi letti durante la funzione

Durante la funzione sono stati numerosi i ricordi letti dai conoscenti di Giusy. A cominciare dal padre Tonino, che ha voluto ringraziare tutti i presenti. Successivamente è stata la volta del fratello e di due insegnanti. Tutti hanno voluto ricordare il grande cuore e lo splendido sorriso che hanno da sempre caratterizzato Giusy. Al termine della cerimonia una poesia è stata distribuita alle tante persone accorse alla chiesa di Sant'Eusebio.

