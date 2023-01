Agrate piange il volontario a tutto tondo

Aveva dedicato gran parte del tempo a disposizione alla sua Agrate collaborando, da volontario, con diverse realtà associative del paese. La scorsa settimana è scomparso a 71 anni Gianni Ortolina.

Volontario di "Mercà d'Agrà", "Pedale" e trasporti sociali e "Speranza"

Ex dipendente della Delchi, era stato una delle colonne del Mercà d’Agrà, il mercato degli hobbisti e dell’antiquariato nato nel 1994 per il quale si occupava dell’allestimento, e del Pedale Agratese, società sportiva di cui era stato consigliere per almeno una trentina d’anni. Non solo, perché Ortolina per anni si era occupato anche dei trasporti sociali degli agratesi da e per i centri di cura per conto dell’Amministrazione comunale. E ancora era socio della "Cooperativa Achille Grandi" e volontario per la "Speranza Agrate".

Presenza fissa anche allo stadio

Fino a poco tempo fa lo si vedeva all’oratorio e soprattutto alla biglietteria dello stadio Missaglia in occasione delle partite. Un volto notissimo in paese. Una persona apprezzata.

Funerale celebrato dal fratello cappellano

A conferma di ciò anche le tante persone che lunedì scorso hanno gremito la chiesa parrocchiale di Sant’Eusebio in occasione delle esequie. A celebrarle è stato don Ivano Ortolina, fratello di Gianni, cappellano all’ospedale Niguarda di Milano, dove il 71enne era ricoverato da qualche tempo e dove è spirato. Oltre al fratello, lascia la moglie Rosaria, la figlia Laura e i nipoti.