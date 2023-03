C'era anche Marta Crippa tra i personaggi che ieri sera, martedì 7 marzo, sono stati protagonisti della puntata del noto programma tv "I soliti Ignoti" condotto da Amadeus.

Ai Soliti Ignoti spunta un personaggio di Oreno

Marta Crippa, figlia del famoso Dino Crippa, molto conosciuta nel vimercatese perché gestisce la tenuta di famiglia La Lodovica a Oreno, location famosa in Brianza per eventi e cerimonie, faceva parte dei personaggi del programma con la dicitura "affitta carrozze per cerimonie" proprio perché all'interno della tenuta c'è anche una zona dedicata alle carrozze storiche. In sostanza la coppia di concorrenti doveva riuscire ad abbinare a Marta, attraverso l'indizio della dicitura, la sua professione. Purtroppo la coppia in gara non è riuscita nell'impresa.

Modalità e montepremi del gioco

Per chi non conoscesse il programma Rai i Soliti Ignoti viene prodotto al Teatro delle Vittorie di Roma. Sostanzialmente è un gioco di logica dove il concorrente, per aggiudicarsi il montepremi - in ogni puntata ci sono in palio 250.000 euro - deve utilizzare intuito e capacità di osservazione e abbinare a ognuno degli “ignoti” presenti in studio la giusta identità.

In ogni puntata del programma, basato sul format americano Identity, Amadeus presenta al concorrente otto “ignoti” e altrettante “identità”, ciascuna corrispondente a un premio, fino a 100mila euro. Compito del concorrente sarà abbinare ogni identità – che potrà riguardare la professione (come nel caso di Marta Crippa), la situazione familiare, un hobby, una caratteristica fisica – alla persona giusta.