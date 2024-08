Aicurzio si mobilita per ritrovare la carrozzina rubata a un disabile

Quella carrozzina sono le sue "gambe" che lo rendono autonomo e indipendente. Un mezzo elettrico, parcheggiato fuori di casa, ad Aicurzio, che gli permette di andare a fare la spesa e dal medico ma che ignoti, nella notte tra sabato e domenica della scorsa settimana, hanno pensato bene di rubare salvo poi abbandonare il mezzo in via Roma, poco distante dal luogo del furto. Ha davvero dell’incredibile il vile gesto che stiamo per raccontarvi e che ha avuto per protagonista il 75enne Ambrogio Macenni, residente in via Parrocchia, all’ombra del campanile della chiesa parrocchiale di Sant’Andrea.

Macenni, originario di Lissone, dopo una vita da falegname, qualche anno fa decise di trasferirsi prima a Sulbiate e poi ad Aicurzio.

"Purtroppo le mie condizioni di salute non mi permettono di camminare, per questo motivo qualche mese fa ho acquistato un mezzo elettrico che mi aiuta a rimanere autonomo e a non dipendere continuamente dagli altri - ha sottolineato il 75enne - Purtroppo domenica mattina della scorsa settimana, appena ho aperto la finestra della cucina, ho subito notato che il mezzo, parcheggiato davanti a casa, non c’era più. A quel punto mi è crollato il mondo addosso perchè è come se mi avessero portato via un pezzo di libertà. Quel mezzo l’ho acquistato qualche mese fa ed è costato circa 3mila euro".

A quel punto l’uomo non ha potuto fare altro che avvisare la figlia Manuela la quale ha prontamente avvisato i carabinieri e si è subito messa alla ricerca del mezzo nella speranza di trovarlo nelle vicinanze.

"Fortunatamente i ladri, dopo essersene impossessati e dopo aver tagliato dei cavi elettrici, hanno abbandonato la carrozzina in via Roma - ha proseguito l’uomo - Il mezzo era visibilmente danneggiato. A quel punto ho subito chiamato la casa produttrice per capire come potevo fare ma mi hanno detto che ci volevano mesi per ottenere i pezzi di ricambio rubati".

A quel punto la figlia Manuela ha pensato bene di avvisare la carrozzeria Gandolfi di Aicurzio chiedendo se potevano fare qualcosa.

"Fortunatamente sono riusciti a ripararmela in tempi record e dopo qualche giorno posso dire di aver riacquistato la mia libertà - ha continuato l’uomo - Tanti mi hanno consigliato di non lasciare il mezzo in strada ma io non ho assolutamente voglia di trovare un box o un luogo di riparo. Io rivendico il mio diritto di poterlo parcheggiare in strada e di non dover dipendere da nessuno".

"Vorrei ringraziare di cuore tutta la comunità aicurziese, in particolare il carrozziere Gandolfi che è riuscito ad aggiustare il veicolo di mio papà fornendogli, addirittura, un mezzo sostitutivo - ha aggiunto la figlia Manuela - Sono stati davvero eccezionali. Grazie anche all’assessore Lina Villa, al sindaco Matteo Baraggia e Rosalba Baraggia per aver messo a disposizione un ricovero temporaneo per il mezzo. Mi preme però sottolineare che mio papà vorrebbe comunque continuare ad esercitare il suo diritto di poter parcheggiare il veicolo elettrico davanti a casa, che per un disabile a livello motorio è fondamentale".