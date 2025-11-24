Aido Biassono, 45 anni festeggiati con tutta la comunità per ricordare un anniversario importante.

Aido Biassono festeggia 45 anni

La cerimonia, molto sentita, si è svolta ieri, domenica 23 novembre, durante la quale la presidente Giuliana Bedoni ha letto il verbale dell’istituzione, il 23 novembre 1980, di Aido Gruppo Comunale di Biassono, con i nomi dei 20 fondatori, “alcuni allora giovani e oggi presenti” ha ricordato la presidente che ha poi sottolineato l’invito a donare organi, anche attraverso il proprio “sì” al momento di rifare la carta d’identità in Comune. Sono seguiti i saluti del sindaco di Biassono, Luciano Casiraghi, del presidente provinciale di Aido, Antonio Topputo, e del vice presidente regionale, Lucio Datri, oltre al ricordo dei donatori con la deposizione di una ciotola di fiori al monumento Avis Aido nel giardino comunale di Villa Verri, accompagnato dalle note di una tromba che suonava il Silenzio. Il corteo, accompagnato dalle percussioni, si è poi spostato in chiesa per assistere alla Messa. La giornata è proseguita con il pranzo in oratorio per concludere con il classico taglio della torta.

Il sindaco, Luciano Casiraghi

“Oggi celebriamo una ricorrenza che non è soltanto un anniversario associativo, ma un momento profondamente identitario per la nostra comunità: i 45 anni di presenza, impegno e servizio del Gruppo Aido di Biassono” ha sottolineato il sindaco di Biassono, Luciano Casiraghi – 45 anni sono un traguardo importante, costruito nel tempo grazie alla dedizione di volontari che hanno creduto in un valore semplice e straordinario allo stesso tempo: la solidarietà. In questi decenni, il gruppo Aido di Biassono ha promosso cultura, sensibilizzazione, informazione. Ha parlato alle scuole, alle famiglie, ai cittadini, con una voce sempre rispettosa e autorevole. Una voce che ha contribuito a far crescere consapevolezza e partecipazione, rendendo il dono un valore condiviso e riconosciuto”.

“Rendiamo omaggio all’associazione”

“Mentre rendiamo omaggio alla storia dell’associazione, rendiamo omaggio anche a tutte le persone che ne hanno permesso il cammino: ai fondatori che nel 1980 posero le basi di un progetto che ancora oggi continua a dare frutti; ai volontari di ieri e di oggi, che con costanza e passione hanno trasformato Aido in una presenza viva nel nostro territorio; e a tutti i cittadini biassonesi che in questi anni hanno scelto di esprimere la propria volontà di donare. A loro va il nostro più sincero ringraziamento” ha sottolineato il sindaco Luciano Casiraghi.

L’impegno del Comune

“Celebrare questo anniversario significa anche guardare al futuro con fiducia. Perché il gesto del dono, nella sua essenza, è un atto che guarda avanti: dà possibilità, ricostruisce vite, accende speranze. Il Comune di Biassono continuerà a essere al fianco delle realtà che, come Aido, tengono viva la cultura della solidarietà e della responsabilità civica. Permettetemi quindi, a nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera comunità di Biassono, di esprimere gratitudine, stima e orgoglio per il lavoro svolto in questi 45 anni. Il vostro impegno è una risorsa preziosa per tutti noi e un esempio che arricchisce la nostra comunità. Auguri per questo importante anniversario e buon proseguimento nel vostro cammino di solidarietà e speranza. Grazie di cuore” ha concluso il sindaco.

