Aido raccoglie giocattoli per i bambini oncologici

Raccolta di giochi, giocattoli e libri nuovi questo pomeriggio (sabato 7 dicembre) a Biassono da 0 a 18 anni da donare al reparto di pediatria oncologica dell'ospedale San Gerardo di Monza.

Aido raccoglie giocattoli

Come lo scorso anno i volontari della sezione locale dell'Aido (l'associazione italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule) con sede a Biassono in via Mazzini 37, guidati dalla presidente Giuliana Bedoni, organizzano una raccolta benefica a favore di bambini da 0 a 18 anni in cura presso il reparto di pediatra oncologica dell'ospedale San Gerardo di Monza con il patrocinio del Comune di Biassono.

Donazione al reparto di pediatria oncologica

I volontari vi aspettano questo pomeriggio, dalle 15 alle 18, a Biassono, in Ca’ de Bossi (via Umberto I) dove hanno allestito la raccolta di giochi, giocattoli e libri nuovi. Alle 16 ci sarà anche il concerto del coro. Lo scorso anno la cittadinanza aveva risposto con grande generosità a questa iniziativa volta a regalare un sorriso e un momento di spensieratezza ai bambini seguiti dal reparto. I bambini avranno inoltre l'occasione di imbucare la propria letterina per Babbo Natale.

Il servizio completo sarà pubblicato sul Giornale di Carate in edicola da martedì 10 dicembre 2024.