Aiuti alle famiglie: carta solidale per 286 giussanesi

E' in arrivo per 286 cittadini residenti a Giussano la Carta solidale per acquisti di beni di prima necessità. Quasi 400 euro a famiglia per sostenere le spese di casa.

I beneficiari

Sono 286 i cittadini residenti nel Comune beneficiari della Carta solidale per acquisti di beni di prima necessità; la misura è stata prevista dal Governo con la legge di Bilancio 2023 che ha stanziato 500 milioni di euro a sostegno dei nuclei familiari per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità. La carta sarà utilizzabile da questo mese di luglio e il primo acquisto dovrà essere effettuato entro il 15 settembre 2023.

Scelti direttamente dall'Inps

I beneficiari sono stati individuati direttamente dall’Inps senza bisogno di presentare domanda al Comune: la misura consiste in un unico contributo economico di 382,50 euro erogato alle famiglie, attraverso una carta elettronica di pagamento. I cittadini che ne avranno diritto sono stati individuati sulla base di requisiti anagrafici e reddituali stabiliti dal Ministero dell’Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste, e a breve, riceveranno una lettera da parte del Comune con l’indicazione dell’ufficio postale presso cui ritirare la carta.

Aiuti per famiglie con Isee non superiore i 15.000 euro

L’iniziativa è rivolta ai cittadini appartenenti ai nuclei familiari composti da non meno di tre componenti, residenti nel territorio, con un Isee non superiore ai 15.000 euro annui.

Non potranno accedere al contributo i nuclei familiari che includano titolari di Reddito di Cittadinanza, Reddito di inclusione e qualsiasi altra misura di inclusione sociale o sostegno alla povertà.

Non spetta, inoltre, ai nuclei familiari nei quali almeno un componente sia percettore di Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASPI) e Indennità mensile di disoccupazione per i collaboratori (DIS-COLL), Indennità di mobilità, Fondi di solidarietà per l’integrazione del reddito, Cassa integrazione guadagni (CIG) e qualsivoglia differente forma di integrazione salariale o di sostegno nel caso di disoccupazione involontaria, erogata dallo Stato.

La carta è nominativa e una volta ritirata è immediatamente attiva, potendo essere utilizzata presso tutti gli esercizi commerciali (che aderiranno a un’apposita convenzione per il contenimento dei prezzi dei beni in questione) per i soli beni alimentari di prima necessità, con l’esclusione di bevande alcoliche di qualsiasi tipo.