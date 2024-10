"Aiutiamo la Sci Club Biassono a non sciogliersi"

Lo Sci Club Biassono rischia lo scioglimento a causa dell’assenza di un ricambio generazionale.

Lo Sci Club Biassono in difficoltà

Il gruppo sportivo, fondato nel lontano 1962, sta attraversando un momento di grande difficoltà a causa della mancanza di volontari disponibili a entrare nel Consiglio direttivo. Nelle scorse settimane si sono tenute due assemblee per il rinnovo del Consiglio direttivo (l’attuale è in carica ormai da tre mandati ovvero 9 anni). Le assemblee semi-deserte non sono state in grado di proporre un nuovo Consiglio. E’ stata quindi convocata un’assemblea straordinaria in programma martedì sera (8 ottobre 2024) con all’ordine del giorno lo scioglimento dell’associazione.

Il dispiacere del presidente

"Dopo 62 anni di attività sarebbe un grosso dispiacere dover sciogliere lo Sci Club Biassono che rappresenta per la comunità, soprattutto per i ragazzi, un’opportunità di avvicinarsi a uno sport così affascinante come lo sci e al mondo della montagna - spiega l’attuale presidente Elio Riboldi - Purtroppo in questi ultimi anni è venuto a mancare un fisiologico ricambio generazionale e, per ovvi motivi di età e acciacchi vari, l’attuale Consiglio deve lasciare. Speriamo che qualcuno, leggendo questo articolo, possa avvicinarsi alla nostra realtà e dare un aiuto concreto".

L'appello per cercare nuove forze

"Negli anni abbiamo organizzato corsi di ginnastica presciistica e la scuola di sci, un’attività molto gradita dai ragazzi e che ha dato risultati - sottolinea il presidente - Per questo sarebbe un vero peccato dover rinunciare a tutto questo ma, come è successo nove anni fa quando sono entrato nel Consiglio direttivo, oggi come allora ci sono problemi di ricambio. Per questo cerchiamo e speriamo di trovare nuove forze che si mettano a disposizione soprattutto per la parte organizzativa dei corsi, che, alla fine, impegnano solo quattro fine settimana. Abbiamo bisogno di ritrovare l’entusiasmo ma per questo ci serve un aiuto in più, anche dai paesi limitrofi qualora fossero interessati. Sarebbe per noi un grande dispiacere non riuscire a organizzare il corso di sci per i bambini e fargli perdere l’opportunità di vedere posti posti e situazioni spettacolari che, se non hai gli sci ai piedi, non vedrai mai. Non è giusto precludere questa esperienza ai bambini". Chi fosse interessato a dare il proprio contributo può rivolgersi direttamente al presidente Elio Riboldi (347-4282422). La sede dello Sci Club si trova in via Mazzini.

