Al "Bar Giuan" di Velate 300 brioches gratis ai tifosi dell'Inter e a tutti... i "gufi"

La finale di Champions League si è rivelata amara per l'Inter: a rendere la delusione un po' più dolce ci pensa però il "Bar Giuan" di Usmate Velate, che oggi, lunedì 12 giugno, offrirà ben 300 brioches a tutti i tifosi nerazzurri. Ma anche ai... "gufi" juventini e milanisti che sabato sera hanno tifato Manchester City.

L'iniziativa è stata lanciata da Giovanni Magni, titolare del bar e grande tifoso dell'Inter, che regalerà una brioche a ogni cliente che effettuerà una consumazione:

"Ho voluto farlo per celebrare la magnifica prestazione della squadra in occasione della finale di Champions. Non avremo vinto, ma dopo sabato sera sono ancora più orgoglioso di tifare Inter perché i ragazzi hanno fatto un'ottima partita dimostrando a tutto il pubblico mondiale che l'essere arrivati in finale non è stato un caso. E le due vittorie nell'Euroderby lo avevano già fatto capire. Da dopo il Covid le cose sono cambiate nel calcio italiano e lo dimostra il fatto che l'Inter è alla sua seconda finale europea in pochi anni. Senza contare che anche la Roma si è fatta valere, così come la Fiorentina e ora anche il Napoli"