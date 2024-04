Al Bosco delle Querce arriva Il Parco in Primavera

Il Bosco delle Querce, a Seveso, accoglie la primavera con una grande festa nel fine settimana di sabato 20 e domenica 21 aprile. Arriva "Il Parco in Primavera".

A Seveso arriva Il Parco in Primavera

Sotto l'egida della Pro Loco Seveso e in collaborazione con il Comune di Seveso e Meda, l'area verde di via Ada Negri ospiterà una serie di attività per tutte le età che si apriranno il sabato pomeriggio con una conversazione sulla natura sorseggiando una tazza di tè e continueranno al crepuscolo con una passeggiata nel Bosco. Più fitto il programma di domenica che si aprirà alle 10 con la fiera di hobbisti e florovivaisti e andrà avanti alle 10.15 con il corso di pilates. E poi laboratori all'aperto dedicati ai bambini, fiabe nel bosco, yoga per bambini e adulti.

Il concorso fotografico

Per l'intera giornata, nel piazzale di fronte al Centro visite, il pubblico potrà visitare una mostra di pittura e il contest fotografico con la premiazione delle tre foto più belle. Il concorso fotografico, alla sua prima edizione, è promosso da Pro Loco Seveso in collaborazione con l’Amministrazione comunale, si svolgerà dal 13 aprile 2024 al 20 aprile 2024.

L’iniziativa invita a raccontare, attraverso immagini, il Bosco delle Querce. La partecipazione al concorso è gratuita, aperta a tutti i fotografi non professionisti e senza limiti d’età. Ogni partecipante potrà consegnare un massimo di due fotografie insieme alla scheda di iscrizione compilata e firmata che si può scaricare dal sito del Comune (dove si può consultare l'intero regolamento), nella sezione "Eventi" cliccando su Il Parco in Primavera.